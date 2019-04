Neuer Vorstand der Verkehrswacht: Otto an der Spitze

Syke – Von Dieter Niederheide. Inken Otto (31) ist auf der Jahrestagung der Verkehrswacht Grafschaft Hoya einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Die Ergotherapeutin aus Syke ist seit einigen Jahren im Vorstand der Verkehrswacht aktiv. Bis dato war sie Zweite Vorsitzende.

Nach der Wahl sagte sie unserer Zeitung: „Ja, etwas nervös bin ich schon, aber mit dem Vorstand im Rücken und mit viel Mut sowie Engagement klappt das.“ Es gelte, die Verkehrswacht Grafschaft Hoya in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und die von ihrem Vorgänger Wolfgang Rathke geleistete Arbeit fortzusetzen.

Rathke hatte im Restaurant des Golfclubs allen Grund zur Freude. Nach 26 Jahren ehrenamtlichen Engagements wurde er einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Landrat Cord Bockhop dankte Rathke namens des Landkreises und versicherte dass der Kreis stolz auf die Arbeit der Verkehrswacht sei. Der Landrat sicherte der Organisation weiter die Unterstützung der Verwaltung zu. Wolfgang Rehling, Gebietsbeauftragter Hannover Nord der Landesverkehrswacht Niedersachsen, ehrte „Aushängeschild“ Rathke zudem mit der Ehrennadel in Gold.

In seinem Resümee hob Rathke positiv hervor, dass die Verkehrswacht, die er in einer Notsituation übernommen hatte, in ruhige Fahrwasser zurückgeführt werden konnte. Negativ steche hervor, dass der Jugendverkehrsclub nicht gerettet werden konnte und die Verkehrsobleute an den Schulen abgeschafft wurden.

Die Verkehrswacht Grafschaft Hoya investierte, wie Rathke berichtete, 2018 rund 11 000 Euro in die Verkehrssicherheitsarbeit. Das sei nur Dank Unterstützung durch den Landkreis, die Kreissparkasse Syke, der Landesverkehrswacht sowie der Staatsanwaltschaft Verden und des Amtsgerichts Syke (Bußgelder) möglich gewesen. Die Aktion „Sicher zur Schule“ für Vorschulkinder habe schon 24 Kindergärten mit rund 500 Vorschulkindern und deren Erziehungsberechtigten erreicht. Die Finanzlage der Verkehrswacht ist gesund, berichtete Schatzmeisterin Maike Wetjen.

Wahlen

1. Vorsitzende Inken Otto, 2.Vorsitzender Thomas Gissing, Schatzmeisterin Maike Wetjen, stellvertretende Schatzmeisterin Deebie Uhlenwinkel, Schriftführerin Sabine Bartels, stellvertretende Schriftführerin Katharina Weiß-Hachmann, Kassenprüfer Klaus Pätzold und Hermann Voss.

Ehrungen

Ehrenzeichen in Silber der Landesverkehrswacht Maike Wetjen und Thomas Rehling.