Ortsrat Syke mit knapper Mehrheit für erneute feste Durchfahrtsperre

Von: Michael Walter

Drei rot-weiße Pfosten aus Metall sperren die Hermannstraße für alles, was mehr als zwei Räder hat. So könnte das in Zukunft auch an der Hauptstraße aussehen. Dort sperrt jetzt lediglich ein Schild auf Höhe Schuhhaus Kastner die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge – und das wird geflissentlich ignoriert. © Michael Walter

An der Hauptstraße soll wieder eine feste Durchfahrtsperre installiert werden. Dafür sprach sich der Syker Ortsrat am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit von 3:2 Stimmen aus.

Syke – Wie berichtet, hatte die FWG Ende Februar einen entsprechenden Antrag gestellt. Grund: Die aktuelle Regelung funktioniert ganz offensichtlich nicht. Der Abschnitt zwischen Schuhhaus Kastner und Einmündung Plackenstraße ist für den Durchfahrtverkehr gesperrt, das Vorfahren zu den Gebäuden dazwischen (das ist vor allem der Landvolkverband) ist aber erlaubt. Geregelt wird das derzeit lediglich durch ein Schild – und das wird geflissentlich ignoriert. Ein großer Teil der Autofahrer fährt dort geradeaus durch.

Die Stadtverwaltung steht damit vor einem Problem: Sie selbst darf nur den ruhenden Verkehr kontrollieren, nicht aber den fließenden. Und die Polizei kontrolliert dort nur „sehr begrenzt“, wie es Bürgermeisterin Suse Laue im Ortsrat ausdrückte. „Es ist erkennbar: Die jetzige Regelung wird nicht angenommen. Aber wenn wir eine Verkehrsregelung machen, an die sich keiner hält, tragen wir eine Mitverantwortung, wenn mal was passiert.“

„Der Rat hat die Empfehlung der Experten ignoriert“

Die drei Ortsratsmitglieder von Grünen, FWG und CDU sprachen sich eindeutig für eine feste Sperre aus. Die FWG als Antragsteller sowieso, die Grünen verwiesen auf das Mobilitätskonzept, das der Rat der Stadt beschlossen hat und das ursprünglich eine noch viel strengere Ausgrenzung des Autoverkehrs aus der Hauptstraße vorgesehen hatte. „Der Rat hat die Empfehlung der Experten ignoriert und etwas total anderes beschlossen“, so Inga-Brita Thiele.

Für Jana Weinhold (CDU) ist ohnehin der Rat der Stadt an allem Schuld. „Der Ortsrat hat ja damals schon beschlossen, die Straße dichtzumachen. Der Rat der Stadt hat sich nicht dran gehalten. Jetzt ist es schlimmer als vorher. Eine Sperrung ist zwingend erforderlich.“

Die beiden SPD-Vertreter im Ortsrat – Peter Jahnke und Scherivan Göcmen – sahen das anders. Der Rat der Stadt habe sich „lange um das Thema bemüht“, so Jahnke. Die derzeitige Regelung sei der Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. „Ich verstehe nicht, warum das nicht kontrollierbar sein soll. Es kann doch nicht angehen, dass die Leute machen, was sie wollen. Dann können wir mit der gleichen Begründung jedes Verkehrsschild in der Stadt wegnehmen.“ Jahnkes Folgerung: „Mit einer Sperre wäre nichts gewonnen. Wir müssen die beschlossene Regelung durchsetzen.“

Verwaltung könnte sich Metallpfosten als feste Sperre vorstellen

Fachbereichsleiterin Freya Söchtig erklärte, wie die Verwaltung sich eine neue feste Sperre vorstellen könnte: Ein paar Metallpfosten, so ähnlich wie an der Hermannstraße, und nicht direkt bei Kastner, sondern ein Stück dahinter, dass die Gebäude weiterhin direkt angesteuert werden könnten.

Die Verkehrsführung im weiteren Verlauf der Hauptstraße würde bleiben, wie sie ist. Das heißt: Der Teil zwischen Plackenstraße und Ernst-Boden-Platz wäre weiterhin in beide Richtungen befahrbar.

„Die Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr wären gering“, unterstrich Freya Söchtig. „Man wäre nicht komplett ausgebremst. Es gäbe weiterhin den Schlenker über An der Volksbank und Plackenstraße.“ Also im Grunde genau das, was jetzt schon die Beschlusslage ist. Nur, dass die Pfosten auf der Straße dafür sorgen würden, dass Autofahrer sie nicht weiter ignorieren.

Entschieden ist mit dem Votum des Ortsrats noch gar nichts. Das Thema wird in den Fachausschüssen des Rats weiter beraten. Die Entscheidung trifft der Rat der Stadt.