Ortsrat Gödestorf: Der neue Zeitplan des Glasfaserausbaus

Von: Florian Adolph

Neben dem Glasfaserausbau waren die Sicherheit an der Feuerwehrausfahrt Gödestorf und eine Geschwindigkeitsreduzierung an den Straßen Wiedhoop und Geestrand Thema.

Gödestorf – Bei der Sitzung des Ortsrates der Ortschaften Gödestorf, Osterholz und Schnepke am Mittwoch hat zunächst der Zeitplan des Glasfaserneubaus in den drei Dörfern im Mittelpunkt gestanden. „Wir haben ihn extra aufgenommen, weil sehr viele Leute nicht wissen, woran sie sind. Wir erhoffen uns eine Information, wie es weitergeht“, so Ortsbürgermeister Andreas Schmidt.

„Wir stehen genauso unter Druck“, sagte der Erste Stadtrat Thomas Kuchem. Ursprünglich war ihm zufolge der Glasfaserausbau für Schnepke von November 2023 bis April 2024 und für Gödestorf von Dezember 2023 bis Mai 2024 geplant.

Osterholz war in dieser Planung noch nicht vorhanden, weswegen Kuchem eine Nachfrage darüber anstellte: Der momentane Zeitplan sieht nun einen Baustart für das Glasfasernetz in Osterholz und Schnepke zusammen im ersten Quartal 2024 vor. Dem soll Gödestorf folgen – der genaue Zeitpunkt dafür steht noch nicht fest.

Bis Ende des Jahres 2024 soll der Glasfaserbau dann abgeschlossen sein. Einige Anschlüsse sollen schon während, andere nach Abschluss der Bauarbeiten freigeschaltet werden.

Kein Tempo 30 an den Straßen Wiedhoop und Geestrand

Der nächste Punkt auf der Tagesordnung war die Geschwindigkeitsreduzierung an den Straßen Wiedhoop und Geestrand. Die Verwaltung hatte einen Prüfungsauftrag erhalten, ob die Straßen als Tempo 30 ausgewiesen werden sollten. Dies sei auf Bitten der Anwohner wegen des vermehrten Fahraufkommens geschehen.

Da sich beide Straßen außerhalb der geschlossenen Ortschaft befänden, sei eine Tempo-30-Zone nicht möglich. Eine Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit könne aber grundsätzlich vorgenommen werden.

Zur Ermittlung des Verkehrsflusses wurde ein Tempomess-Gerät (mit Smiley) aufgestellt, um die Anzahl und die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer aufzunehmen. Die Durchschnittswerte bei der Geschwindigkeit waren an beiden Straßen aber niedriger als erlaubt. Daher erklärte das Ordnungsamt, dass bei beiden Straßen eine Geschwindigkeitsreduzierung nicht notwendig sei. In die Messung wurden alle Verkehrsteilnehmer aufgenommen, die schneller als 10 km/h fuhren, auch Radfahrer.

Auffällig war, dass an der Straße Wiedhoop in etwa vier Wochen etwa 5 400 Verkehrsteilnehmer gemessen wurden. Schmidt schlug daher vor, als Auftrag an die Verwaltung, die Frage zu stellen: „Ist die Zahl für diese Straße nicht zu hoch?“ Die Ratsmitglieder stimmten diesem Vorschlag zu.

Auf Nachfrage der Kreiszeitung erklärte Thomas Kuchem, dass er dies inzwischen mit dem Ordnungsamt geklärt habe: „Die Zahl passt. Das ist schon ermittelt worden“, sagte er.

Mit Warnschild und Blinkanlage gegen das Unfallrisiko an der Feuerwehrausfahrt in Gödestorf

Als Nächstes ging es darum, das Unfallrisiko an der Feuerwehrausfahrt in Gödestorf zu senken. Es soll dafür ein Verkehrszeichen im Gefahrenbereich der Feuerwehrausfahrt aufgestellt werden. Es wurde dabei überlegt dieses Schild mit einem Blinklicht auszustatten, das mit dem Tor der Ausfahrt verbunden ist, sodass, wenn es sich öffnet, die Blinkanlage automatisch angeht. „Der Ortsrat möchte das Risiko minimieren“, so Ortsbürgermeister Schmidt. „Wir möchten die Feuerwehrkameraden schützen.“

Die Kosten für Aufstellung, Montage und Inbetriebnahme für das Warnschild und die Blinkanlage müsste dann die Stadt übernehmen. Sie würde es eventuell auch machen. „Ein Handwerker hat es sich angesehen. Er berechnet noch die Kosten“, so Kuchem. Der Ortsrat möchte dann zeitnah informiert werden.