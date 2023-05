Okeler Familie Palkies bei NDR-Sendung

Von: Katrin Köster

TV-Köchin Zora Klipp (l.) besuchte Melanie Palkies in deren Permakultur-Garten. Die Okelerin hat sich bei der Sendung „Wünsch’ Dir Deinen NDR“ beworben und wünscht sich familientaugliche Anregungen für das vegane Kochen. © Katrin Köster

Okel – Was tun, wenn die Familie beim Thema „ Mehr Gemüse essen“ nicht an einem Strang zieht? Melanie Palkies aus Okel ist kreativ geworden und hat sich Verstärkung an den heimischen Herd geholt – und zwar vom Fernsehen. In diesen Tagen war TV-Köchin Zora Klipp im Rahmen der Sendung „Wünsch’ Dir Deinen NDR“ bei der Okeler Familie zu Gast.

„Ich verfolge die Sendung schon seit Jahren“, verrät Melanie Palkies. Seit zehn Jahren wohnt die Familie in Okel und betreibt dort einen Permakulturhof mit „Market Gardening“, also einer Marktgärtnerei. Melanie Palkies wünscht sich von Zora Klipp familientaugliche Rezepte, um ihre drei Männer vom veganen Kochen zu überzeugen.

Ein Teil des Hofes in Okel, auf dem der NDR gedreht hat. Wann die Sendung ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Die Marktgärtnerei versorgt Familie Palkies und fast 50 Gemüse-Abonennten mit frischer, saisonaler Ware. © Katrin Köster

Sie lebe nicht streng vegan, erklärt sie. „Aber es bietet sich einfach an, hier vegan zu kochen. Unsere Zutaten wachsen direkt vor der Küchentür. Darum würde ich unsere Ernährung gerne noch pflanzenbasierter ausrichten“, sagt die Okelerin mit Blick auf ihren rund 850 Quadratmeter großen Gemüsegarten plus etwa 120 Quadratmeter Folientunnel.

Als sie ihrer Familie von ihrer Bewerbung bei der Sendung berichtet habe, sei sie auf durchwachsene Reaktionen gestoßen: „Das ist typisch Mama, sagten meine Kinder.“ Während zwei Techniker Scheinwerfer in die Küche schleppen, lange Kabel verlegen und die Kamera in Position bringen, zeigt Melanie Palkies TV-Köchin Zora Klipp und NDR-Redakteur Hauke Sievers ihre Schätze hinter dem Haus.

In ordentlichen Reihen wachsen dort unter anderem Mangold, Schnittsalat, Zwiebeln, Fenchel und Kohlrabi. „Wir ernten jetzt seit sechs Wochen“, sagt Palkies. Viele Gemüsesorten ernte sie jung, etwa Knoblauch, verschiedene Kräuter oder Radieschen.

Beim „Market Gardening“ wächst Gemüse wie dieser Mangold dicht an dicht, um Unkraut zu verdrängen. © Katrin Köster

„Market Gardening“ heißt das Konzept, nach dem Palkies arbeitet. Das bedeutet, dass möglichst viel Gemüse auf kleiner Fläche angebaut wird. Melanie Palkies spricht auch von biointensivem Gemüsebau. Auf schwere Maschinen sowie chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet die Okelerin bewusst. Stattdessen ist Handarbeit gefragt. Unterstützung bekommt sie von ihrem Mann Martin sowie einer Teilzeitkraft. Geeignet für das „Market Gardening“ sind vor allem Pflanzen, die wenig Raum beanspruchen – etwa Sellerie, Salat oder Wurzelgemüse. Sie sollen so dicht wachsen, dass dazwischen kein Platz mehr für Unkraut bleibt, sie aber selbst noch gut wachsen können. Damit der Boden fruchtbar bleibt, muss Melanie Palkies regelmäßig Kompost oder organische Düngemittel einarbeiten. Die Ernte verkauft die Okelerin in Form von Abos in Syke und Umgebung weiter – von Ende April und bis etwa Mitte November.

Zora Klipp ist die Freude über den üppig bestückten Garten anzusehen. „Ich hatte ihre Bewerbung gelesen, und das hat mich neugierig gemacht“, sagt die Köchin. „Das Wichtigste ist, den Spaß am Kochen zu bewahren“, findet Klipp. Sie wolle die Jungen daher in die Küchenarbeit einbinden und hofft, sie so auf den Geschmack der veganen Küche bringen. „Wir machen heute geschmorte Tomaten im Ofen, dazu vegane Hackbällchen aus Erbsenprotein“, verrät sie. Die Bällchen seien sehr proteinreich und hätten wenig Kalorien.

Auch auf Melanie Palkies’ Schnittsalat hat die Köchin beim Rundgang durch den Garten ein Auge geworfen – er soll als Beilage groß rauskommen. Abrunden will sie das vegane Menü mit Bohnen-Hummus. „Super“ lautet das spontane Urteil – zumindest von Melanie Palkies. Ob ihre Familie am Ende das Tages geschlossen hinter der veganen Küche steht, wird an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten.

Zora Klipps Rezept für Crostini mit Bohnen-Hummus und Tomaten

Für vier Personen benötigt man ein Baguette, für das Bohnen-Hummus 400 Gramm weiße Bohnen aus der Dose, 1 Knoblauchzehe, 1 Limette, 40 ml Olivenöl, 1 Teelöffel Tahini (Sesampaste), 1 Prise Kreuzkümmel sowie Salz und Pfeffer. Die Bohnen abspülen, den Knoblauch schälen und zusammen mit den Bohnen und den restlichen Zutaten glatt pürieren. Bei Bedarf die Paste mit einem Schluck Wasser verdünnen. Für die geschmorten Tomaten braucht man 250 Gramm Kirschtomaten, 4 Esslöfffel (EL) Olivenöl, 1 Knoblauchzehe (in feinen Scheiben), 4 EL Pinienkerne, 200 Gramm Sonnenblumenkerne, 2 EL Zucker, Salz und Pfeffer. Die Tomaten mit Öl, Knoblauch, Salz und Pfeffer in eine Form geben und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 15 Minuten im Ofen schmoren. Das Baguette in Scheiben schneiden, diese mit Öl bestreichen und auf einem Blech für zehn Minuten im Ofen mitrösten. In der Zwischenzeit 2 EL Zucker in einer beschichteten Pfanne schmelzen lassen, dann die Sonnenblumenkerne und eine Prise Salz zugeben. Kurz umrühren, alles auf ein Backpapier geben und auskühlen lassen. Das Brot mit dem Hummus bestreichen, einige Tomaten darauf verteilen und mit den Kernen bestreut anrichten. Guten Appetit!