Okel ist dicht: Fehlendes Zusatzschild sorgt für Irritationen

Bauarbeiten dauern bis 2020

+ © Michael Walter „Durchfahrt verboten!“ Das Schild ist unmissverständlich: Die Okeler Ortsdurchfahrt ist dicht. Und weil das Zusatzschild „Anlieger frei“ fehlt, können jetzt streng genommen die Anwohner nicht mal mehr von und zu ihren Grundstücken kommen, geschweige denn ein Kunde zur Sparkasse oder ein Besucher zum Nostalgiemuseum. Beide Einrichtungen wollen jetzt eigene Zusatzschilder aufstellen. © Michael Walter

Okel - Von Michael Walter. Das Schild ist eindeutig und unmissverständlich. Es ist weiß und rund und hat einen roten Rand und sagt: „Durchfahrt verboten!“ Und es steht in doppelter Ausführung auf der L 333 in der Okeler Ortsdurchfahrt. Einmal aus Richtung Syke kurz vor dem Ortsschild und einmal aus Richtung Riede an der Abzweigung nach Sudweyhe. Allein: Es fehlt was. Das Zusatzschild „Anlieger frei bis Baustelle“.