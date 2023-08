Ohne Show, ohne Klimbim: Mittelaltermarkt im Kreismuseum

Von: Michael Walter

Die Museums-Handwerker lassen sich gerne bei der Arbeit zusehen und erklären, was sie da genau tun. © Jantje Ehlers

Das Kreismuseum Syke erwartet zum Aktionswochenende Mittelaltermarkt am 19. und 20. August ein volles Haus.

Syke – Zu einer zweitägigen Reise in die Vergangenheit lädt das Kreismuseum jetzt für das dritte August-Wochenende ein. Konkret: Zum großen Mittelaltermarkt am 19. und 20. August.

Der ehemalige Name „Wikingermarkt“ passte nicht zum Angebot des Kreismuseums

Es gibt so ein paar Termine im Veranstaltungskalender des Kreismuseums, da weiß man vorher schon: Das wird wieder voll. Der Mittelaltermarkt gehört dazu. Wobei: Obwohl die Veranstaltung seit Jahren fest etabliert ist, hat das Museum den passenden Namen fürs Kind noch nicht gefunden.

„Mittelaltermarkt“ erzeugt ein ganz bestimmtes Bild im Kopf: Spielleute mit Sackpfeife und Drehleier, Ritterturniere mit viel schepperndem Metall, viel Show und Klimbim drumherum und seltsam sprechende kostümierte Leute hinter den Verkaufstresen. Ein Bild wie es seit gut 30 Jahren etwa die Fogelvrei-Produktionen aus Hassel und lokal vor allem Norddeutschlands größter Mittelalterverein – die Bovelzumft aus Bassum – etabliert haben. Nur: Dieses Bild passt hier nicht.

Was das Kreismuseum macht, ist etwas anderes. In den ersten Jahren ist das Museum daher auch ganz bewusst mit dem Titel „Wikingermarkt“ an den Start gegangen, um sich vom „mittelalterlich Spectaculum“ der anderen abzugrenzen. Aber erstens waren die Wikinger nie hier, zweitens tauchen sie inhaltlich im Programm fast gar nicht auf, und drittens waren die Wikinger in der Zeit, die der Markt behandelt, praktisch schon wieder verschwunden. So gesehen ist „Mittelaltermarkt“ doch wieder die richtigere Bezeichnung. Nur eben ohne Show und Klimbim.

Wolle war im Mittelalter ein begehrtes Material. © Jantje Ehlers

Das Museum zeigt dabei, wie das Leben der Menschen in Norddeutschland vor etwa 1000 Jahren ausgesehen hat. „Waffenstarrende Krieger sucht man hier vergebens“, sagt Museum-Sprecher Kevin Kyburz. „Stattdessen konzentrieren wir uns auf das Handwerk und das häusliche Leben der Sachsen und Friesen.“ Und das bietet genug für ein abwechslungsreiches Wochenende, auch ohne Ritterkampf und Tjost-Turnier.

Handwerker präsentieren ihr Können in mehr als 15 Zelten

Dafür sorgen vor allem die vielen Handwerker, die über 15 Zelte auf dem gesamten Außengelände verteilt werkeln, sich dabei in aller Regel gerne über die Schulter sehen lassen und den Besuchern erklären, was sie da genau machen.

Wer zum Beispiel wissen möchte, wie und woraus die Leute früher ihre Kleidung hergestellt haben, wird in diesem Fall garantiert fündig. Und unter dem Motto „von der Kuh zum Schuh“ erfahren die Besucher alles wichtige über die damalige Lederverarbeitung.

Wieder dabei ist die mittelalterliche Schreibstube, bei der die Besucher alte Schriften kennenlernen und ausprobieren können. Außerdem wird geschnitzt und getöpfert. Man kann Glasperlen herstellen und Filz bearbeiten, Runen in ein Ledermedaillon punzen oder Figuren aus Speckstein herstellen. Und es gibt eine kleine Ausstellung, mit welchen Waffen die Menschen damals tatsächlich hantiert haben. Ganz ohne Metallklirren geht es dann halt doch nicht.

Kontakt Anmeldungen sind unter 04242 / 976 43 30 oder per E-Mail möglich.

Wie immer müssen Besucher für den Markt am Wochenende nur den regulären Museumseintritt bezahlen. Das heißt: Vier Euro für Erwachsene, alle unter 18 haben freien Eintritt. Und das Ticket berechtigt natürlich auch zum Besuch der regulären Ausstellungen und des Forums Gesseler Goldhort. Geöffnet ist der Mittelaltermarkt am Samstag, 19. August, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 20. August, von 11 bis 17 Uhr.

Gewissermaßen zum Vorglühen bietet das Museum einen Vorgeschmack auf die Handwerkskunst des Mittelalters an: In Form eines Workshops im Löffelschnitzen. Am Freitag, 18. August, haben Kinder ab zehn Jahren die Gelegenheit, von 13.30 bis 16.30 Uhr in diese alte Kunst einzutauchen, Erwachsene kommen von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr in den Genuss. Kosten: 15 Euro für Kinder und 25 Euro für Erwachsene.