Ohne Nachweis keine Planung

Stadtverwaltung tritt beim Neubau des Okeler Reitvereins kräftig auf die Bremse

+ Auf diesem Gebiet gegenüber des Golfclubs will der Reit- und Fahrverein Okel seine neue Anlage bauen. Für die Stadtverwaltung ist klar: Das geht nur über ein normales Bauleitverfahren – und damit sie das einleitet, muss der Verein noch ein paar Vorgaben erfüllen. Zum Beispiel nachweisen, dass er überhaupt im Besitz der hier markierten Flächen ist. Grafik: Stadt Syke

Syke - Von Michael Walter. So schnell schießen die Preußen nun auch wieder nicht: Die Reithalle verkaufen, gegenüber vom Golfplatz eine neue bauen, dazu Stallungen, Koppeln und Parcours und das alles bis Ende 2020 – so hatte der Vorstand des Reit- und Fahrvereins Okel seinen Mitgliedern die Umzugspläne an die Kuhlenstraße schmackhaft gemacht (wir berichteten). Womöglich hat sich der Vorstand damit ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das wurde Donnerstagabend im Bauausschuss des Syker Rats deutlich.