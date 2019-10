Europas Top-Zukunftsforscher blickt ins Jahr 2025

Syke - Wie leben wir in den nächsten zehn, zwanzig Jahren? Sven Gábor Jánszky stellt sich diese Frage jeden Tag. Er ist Zukunftsforscher, leitet Europas größte Denkfabrik, den „2b ahead ThinkTank“, und ist der momentan gefragteste Redner im deutschsprachigen Raum zum Thema Innovation.

Am Donnerstag gab er vor 199 Zuhörern (und einem Hund) im Saal der Kreissparkasse eine vage Vorstellung von den Antworten, die er auf diese Frage findet.

Wie erhält man die? – Zum Beispiel, indem man schaut, in was Miliardäre heute ihr Geld investieren. Und indem man die Leute, die dieses Geld bekommen, fragt, wofür sie es ausgeben. Entscheider von großen Technologiekonzernen etwa. Das ist aber nur ein Mosaikstein von vielen. Jánszkys Kunst besteht darin, diese Mosaiksteine zu einem erkennbaren Bild zusammenzufügen. Denn die Antwort auf die Frage „Wie wird die Zukunft?“, fällt jedesmal ganz unterschiedlich aus, je nachdem, wen man fragt.

Da gibt es die Vorsichtigen. Jánszky nennt sie die Dichter und Denker. Projiziert man deren Antworten als eine Art Fortschrittskurve aufs Papier, erhält man eine sehr flach ansteigende Linie. Und da gibt es die grenzenlosen Optimisten. Deren Antworten ergeben eine steil nach oben steigende Kurve. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. So wird es kommen. Jánszkys Job ist es, herauszufinden, welche Punkte in dieser Lücke – der „Reality Gap“ – die wahrscheinlichsten sind.

„Nichts von dem, was ich heute hier erzähle, habe ich mir ausgedacht“, betont er. Sondern er analysiert, was es heute schon gibt, aber noch nicht serienreif ist, was Gegenstand der aktuellen Forschung ist und was demnächst Forschungsgegenstand wird. Fügt er das alles zusammen, kommen schon ein paar ziemlich konkrete Aussagen dabei raus. Etwa, dass die Kinder von heute mit großer Wahrscheinlichkeit 110 bis 120 Jahre alt werden können.

Schon in den nächsten fünf Jahren werden Quanten-Computer serienreif. Die sind um ein Vielfaches schneller als heutige Supercomputer und haben damit ganz andere Möglichkeiten. Heutige Computer können analysieren, wo in der Stadt gerade Stau ist und Ausweichstrecken empfehlen. Zukünftige Computer können vorausberechnen, wie die Verkehrslage in einer Dreiviertelstunde sein wird – und den Verkehr so steuern, dass der Stau gar nicht erst entsteht.

2025 werden Personal Bots marktreif sein. Das ist die Fortführung von Alexa und Siri mit anderen Mitteln. „Die gibt es heute schon“, sagt Jánszky und führt einen Film von der Google-Akionärsversammlung 2018 vor. Da sagt der Google-Chef seinem Bot, er soll einen Friseurtermin für seine Frau abmachen. Der Bot ruft selbstständig im Friseursalon an – und die Mitarbeiterin dort merkt nicht einmal, dass sie mit einem Computer telefoniert.

„Zuende gedacht, würde dann einmal der eine Bot mit einem anderen Bot telefonieren“, spinnt Jánszky den Faden weiter. Für ihn übrigens keineswegs ein Horrorszenario im Angesicht des demografischen Wandels und des dadurch bedingt größer werdenden Mangels an Arbeitskräften. Und um diese Bots entsteht dann eine eigene Ökonomie. „Der Bot braucht ein Konto, der Bot braucht eine Versicherung.“ Das Volumen dieser Bot-Ökonomie schätzt Sven Gábor Jánszky auf die bis zu 30-fache Größe der Realökonomie. Und der Bot braucht ein Gewissen: „Je mehr künstliche Intelligenz in die Welt kommt, desto wichtiger wird die Ethik-Frage“, sagt Jánszky.

Die vielleicht umwälzendste Veränderung ist für ihn aber: Die Gesellschaft wird ihre Angst vor der Arbeitslosigkeit verlieren. „Diese Grundangst verschwindet, wenn alle zwei Wochen der Headhunter anruft.“ Denn das, was wir heute als Fachkräftemangel bezeichnen, ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, was ab 2025 kommt.

Sven Gábor Jánszkys wichtigste Botschaft ist aber noch eine ganz andere: Keine Angst vor der Veränderung, lautet die. Denn auch da ist er sich ziemlich sicher: „Am Ende steht eine Verbesserung.“

Wahrscheinlich.