Hartwig Zierath geht nach 42 Jahren bei der Polizei in Pension

Der letzte Funkspruch: Hartwig Zierath blickt zum Abschied auf 42 Jahre Polizeiarbeit zurück. Das dauert dann doch ein wenig länger. Im Hintergrund vom Rathausbalkon lauschen Bürgermeisterin Suse Laue, Erster Stadtrat Thomas Kuchem und zwischen ihnen Andreas Schmidt in seiner Doppelfunktion als ehrenamtlicher Ratspolitiker und hauptberuflicher Polizist.

Blaulicht-Gewitter auf dem Rathausplatz: Polizei, wohin das Auge blickt. Das volle Programm. Streifenwagen, Mannschaftswagen, Motorräder, Zivilfahrzeuge. Passanten blicken irritiert. Was ist da los? Überfall? Amokläufer? Terroristen? Schnell klärt sich auf: Das Großaufgebot hat einen ganz harmlosen Grund. Die Polizei verabschiedet ihren Einsatzleiter in den Ruhestand.

Syke - 42 Jahre lang hat Hartwig Zierath die Uniform getragen. „Mit Stolz – und immer gemäß der Bekleidungsvorschrift“, wie seine Kommissariatsleiterin Nina Menzel attestiert.

Hartwig Zierath hat – sagen wir’s mal so – einen leichten Hang zum Korrekten. Wer mit ihm Dienst getan hat, kann ein Lied davon singen. Es erzählt von peniblen Personalplanungen und stoisch immer wieder zur Neubearbeitung zurückgegebenen Einsatzberichten, wenn ihm darin nur eine einzige Formulierung nicht gefallen hat. Es erzählt aber auch von einem liebenswerten Freund und Kollegen. Von unbedingter Loyalität und Zuverlässigkeit sowohl Chefs als auch Untergebenen gegenüber. Von jemandem, dem man seine Macken, Ecken und Kanten letztlich nicht krummnehmen kann, weil das Positive um ein Vielfaches überwiegt.

+ Großer Bahnhof für Hartwig Zierath: Auf dem Rathausplatz verabschieden aktuelle und ehemalige Kollegen der Polizei aus Syke und umzu den Leiter des Einsatz- und Streifendiensts im Polizeikommissariat Syke in den Ruhestand. Fotos: Jantje Ehlers

1977 ist Zierath Polizist geworden. Das war in Bad Iburg, und da war er gerade 19 Jahre alt. 1979 kam er dann zum ersten Mal nach Syke. 1983 ging er als Abteilungsleiter nach Weyhe. Zehn Jahre später wurde er Dienststellenleiter in Hoya. 2001 kam Zierath ein weiteres Mal nach Weyhe, wo er die Leitung des Einsatz- und Streifendiensts übernahm. Und im Oktober 2006 kehrte er in genau der gleichen Funktion nach Syke zurück.

Viele Weggefährten aus dieser Zeit waren jetzt zu seiner Verabschiedung gekommen. Und weil Knuddeln und Hände schütteln im Moment nicht so angebracht ist, gaben sie Zierath ihre Abschiedsworte über den Polizeifunk mit.

Hartwig Zieraths Vorliebe für Kakao und Vitamalz

Wobei sie sich kräftig Mühe gaben, seine gewissen Eigenarten liebevoll-ironisch aufs Korn zu nehmen. Etwa seine Vorliebe für Kakao und Vitamalz und dass kein Schriftstück ohne richtigen Briefkopf rausgehen durfte. Die EDV ließ ausrichten, dass er noch mal wiederkommen müsse, weil sie keine Ahnung hätten, wie sie die Festplatte seines PCs wieder leerkriegen sollen. Und ein anderer sagte: „Deine E-Mails mit besonderen Hinweisen werden uns fehlen.“

42 Jahre bei der Polizei: Da gab es doch bestimmt viele aufregende Erlebnisse? Hartwig Zierath muss nicht lange überlegen. „Die Einführung des Vier-Schichten-Plans mit fünf Schichten in Weyhe 1983“, sagt er wie aus der Dienstpistole geschossen. „Und der Übergang von der Schreibmaschine auf den PC.“

Mit einem Augenzwinkern griff seine Chefin Nina Menzel diese Haltung auf: „Du hast 69 Prozent deines Lebens dem Land Niedersachsen gedient, 39 Prozent deiner Berufszeit im Polizeikommissariat Syke und mir als Dienststellenleiterin 21 Prozent dieser Zeit als aufrichtiger Berater, Vorbild, Freund sowie allzeit zuverlässiger und loyaler Stellvertreter zur Seite gestanden. Ich kann von Herzen sagen, dass ich deine unbeschreibliche Art aufrichtig vermissen werde.“

Und dann vertauscht Hartwig Zierath kurzerhand die Rollen, indem er sich mit einem Blumenstrauß bei seiner Chefin verabschiedet. – Ein Offizier und Gentleman.