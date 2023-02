Das Sterben der Landwirte: Nur noch 2002 Betriebe im Kreis Diepholz

Von: Anke Seidel

Ein Landwirt beim Melken. Der Milchpreis ist im vergangenen Jahr zwar spürbar gestiegen, aber wie lange das Hoch anhält, wissen die Milchviehhalter nicht. Das Blatt könne sich schnell wenden, sagen sie. © Bernd Wüstneck/dpa

Laut Statistik haben im Landkreis Diepholz innerhalb von 18 Jahren insgesamt 803 landwirtschaftliche Betriebe ihre Tore geschlossen. 2002 sind noch übrig.

Landkreis Diepholz – „Landwirte sterben leise“, hatte Kreislandwirt Wilken Hartje schon 2016 festgestellt. Die Dynamik hat sich verstärkt: In nur sieben Jahren haben 235 Landwirte ihre Hoftore geschlossen und den Betrieb aufgegeben. Das beweisen die Zahlen aus der aktuellen Statistik der Landwirtschaftskammer Nienburg. Denn vor sieben Jahren wirtschafteten noch 2237 Landwirte im Landkreis Diepholz – heute sind es nur noch 2002. Zum Vergleich: 2005 waren es noch 2805. Das beweist, dass in 18 Jahren insgesamt 803 Betriebe aufgegeben haben.

Auch im Landkreis Nienburg ist ein historischer Tiefstand bei der Betriebsmenge erreicht worden

„Quo Vadis, Landwirtschaft?“, fragen deshalb Kreislandwirt Wilken Hartje und Sebastian Bönsch als Leiter der Landwirtschaftskammer-Außenstelle Sulingen genauso wie der Nienburger Kreislandwirt Tobias Göckeritz und Niels-Joachim Meinheit als Leiter der Landwirtschaftskammer Bezirksstelle Nienburg in dem neuen Strukturheft Landwirtschaft in der Region Diepholz/Nienburg. Denn die Entwicklung im Landkreis Nienburg läuft parallel: Dort ist die Zahl der Betriebe auf den Tiefstand von 1401 gesunken.

Mit dem Ukraine-Krieg waren enorme Steigerungen der Energie- und Futtermittelpreise verbunden, andererseits auch steigende Milchpreise. Verlässliche Entwicklungen sehen die Landwirte zurzeit nicht: „Sie wissen, wie schnell sich das Blatt wenden kann.“ Die vier Vertreter der Landwirtschaft in der Region Diepholz/Nienburg sind überzeugt: „Wer heute genau wüsste, was auf die Landwirtschaft zukommt, der wäre im Wettgeschäft ein angesehener Mensch.“

Zurück zu den Zahlen: 128.383 Hektar Fläche bewirtschaften die Landwirte im Landkreis Diepholz, 80.968 ihre Kollegen im Landkreis Nienburg. Weniger als die Hälfte der Betriebe hat eine Hofgröße bis zu 20 Hektar – im Landkreis Diepholz 43 Prozent, im Landkreis Nienburg 49 Prozent. Großbetriebe mit mehr als 100 Hektar prägen heute schon etwa ein Fünftel der Landwirtschaft – im Landkreis Diepholz 21 Prozent und im Landkreis Nienburg 20 Prozent.

Kostensteigerungen haben den Ferkelerzeugern stark zugesetzt

660 Landwirte halten im Landkreis Diepholz 85.625 Rinder. 241 Betriebsinhaber wirtschaften in der Milchviehhaltung und haben im Schnitt 128 Kühe im Stall. Im Landkreis Nienburg haben von insgesamt 393 Rinderhaltern 121 im Schnitt 105 Milchkühe im Stall.

Immer mehr Schweinehalter geben auf oder satteln um: Wirtschafteten 2021 noch 447 Landwirte im Landkreis Diepholz in diesem Bereich, so waren es ein Jahr später nur noch 413. Im Landkreis Nienburg sank die Zahl von 255 auf 210. Mastschweine halten im Landkreis Diepholz 401 Landwirte, die im Schnitt 702 Tiere in ihren Stallanlagen haben. Mastschweine haben im Vergleich zum Vorjahr mehr Platz, denn 2021 waren es noch 856 Tiere pro Stallanlage gewesen. Im Landkreis Nienburg wirtschaften 204 Schweinemäster die im Schnitt ebenfalls 702 Tiere in ihren jeweiligen Stallanlagen halten. Auch dort haben sie mehr Platz, denn im Vorjahr lag die Durchschnittszahl pro Stallanlage noch bei 754.

Die Zahl der Zuchtsauenhalter, also der Ferkelerzeuger, sinkt immer weiter: Aktuell sind es im Landkreis Diepholz noch 83 (Vorjahr 96) und im Landkreis Nienburg noch 49 (Vorjahr 59). Besonders in diesem Bereich sind die Kosten enorm in die Höhe geschnellt. Denn unverzichtbar für die Ferkelaufzucht sind Licht und Wärme im Stall.

Besonders stark ist der Statistik zufolge die Geflügelhaltung im Landkreis Diepholz, denn 132 Geflügelhalter haben rund 1,19 Millionen Tiere in ihren Ställen. Zum Vergleich: Im Landkreis Nienburg halten 209 Landwirte insgesamt 665.634 Hähnchen, Hühner oder Puten.