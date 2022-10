Nur Gottvertrauen reicht nicht

Von: Michael Walter

Das Sortieren und Kommissionieren der Lebensmittel ist der entscheidende Arbeitsschritt: Der Platz dafür ist bei der Tafel Syke sehr begrenzt. Davon hängt es aber ab, wieviele Lebensmittel die Tafel ausgeben kann. Und davon wiederum, wieviele Menschen sie unterstützen kann. © Michael Walter

Ralf Grey sieht die Syker Tafel vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte.

Syke – Ralf Grey ist ein positiver Mensch und grundsätzlich immer erstmal optimistisch. Das muss man wissen, wenn man die Sorgen des Sprechers der Syker Tafel – oder „Tafel Syke“, wie der offizielle Name lautet – richtig einordnen will. Grey sagt: „Wir stehen vor der größten Herausforderung seit unserem Bestehen. Selbst die Flüchtlingskrise 2015/16 hat uns nicht vor solche Hürden gestellt.“

Ukraine-Flüchtlinge und steigende Preise für Energie und Lebensmittel bringen die Tafel und ihre Mitarbeiter an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. „Wir hatten sonst immer so um die 1000 Kunden an unseren drei Ausgabestellen“, sagt Grey. „Heute sind wir bei 1800. Und ich glaube: Das ist erst der Anfang.“

Die Tafeln sammeln deutschlandweit beim Handel und bei der Gastronomie Lebensmittel ein, die am Ende ihrer Haltbarkeit stehen und retten sie so vor der Vernichtung. In Syke und umzu jede Woche um die 15 Tonnen. Diese Lebensmittel werden hinterher für einen eher symbolischen Preis an Bedürftige ausgegeben. „Es hat dabei immer eine Dunkelziffer gegeben von Menschen, die eigentlich dazu berechtigt wären, aber den Gang zur Tafel als beschämend empfunden haben. Inzwischen kommen davon immer mehr zu uns“, sagt Grey. „Denn für sie geht es jetzt ans Eingemachte, und sie stehen vor der Entscheidung: Tafel oder hungern.“

Grey ist sicher: Das werden noch mehr. „In unserem Einzugsgebiet wohnen etwa 77 000 Menschen. Rein statistisch leben zehn Prozent davon am Rand der Armutsgrenze oder darunter. Da wissen wir, was noch auf uns zukommt.“

Für Grey stellt sich die Frage, wie die Tafel dem begegnen soll. Ehrenamtliche Helfer hat er genug. Und auch die Lebensmittelspenden sind ziemlich stabil. Aber: „Wir können die Mengen nicht mehr bewältigen.“ Bei der Ausgabestelle in Weyhe musste er sich bereits bei den Nachbarn für die vielen Menschen entschuldigen, die Wege und Zufahrten blockieren. Für lediglich einen Ausgabetermin pro Woche seien das einfach zu viele.

Die logische Konsequenz wäre, zweimal pro Woche Lebensmittel auszugeben. „Das können wir aber nicht leisten“, sagt Grey. Denn dazu fehlt ihm in Syke die Infrastruktur. „Wir müssten dann mehr Lebensmittel kommissionieren. Dafür haben wir den Platz aber nicht. Und wir müssten auch mehr Lebensmittel lagern. Auch dafür fehlt der Platz.“

Das Tafel-Gebäude ist ein Fall für die Abrissbirne

Denn das Tafel-Gebäude an der Straße Am Feuerwehrturm ist im Grunde ein Fall für die Abrissbirne. Ursprünglich hat es mal dem Landkreis gehört. Der wollte das Haus schon abreißen, hat es dann aber fast umsonst an den Kirchenkreis, den Träger der Tafel, abgegeben. Der wollte es nur vorübergehend nutzen, bis er in Syke ein neues Gebäude errichtet hätte. Bis jetzt ist es bei der bloßen Absicht geblieben. Weil die Finanzierung dafür wackelig ist.

Für Grey hat das ganz konkrete Folgen. Das Dach ist undicht, im Keller ist der Schimmel. Einige Räume sind deshalb für ihn gar nicht nutzbar. Seit einiger Zeit erfolgt die Lebensmittelsortierung daher zum Beispiel in einem Zelt auf dem Hof. Darüber hinaus plagt er sich mit einer maroden alten Heizung und Wasser im Keller. Und er weiß nie, wie viel Geld er für die nötigsten Reparaturen kalkulieren soll.

Ralf Grey, Sprecher der Syker Tafel © Walter, Michael

„Ich komme aus der freien Wirtschaft“, sagt Grey. „Da ist es üblich, dass man am Jahresanfang einen Finanzplan hat, aus dem hervorgeht, wie man bis zum Jahresende Gewinn machen will. Hier ist der Haushalt zum Jahresanfang mit 30 Prozent unterdeckt. Bisher ist das fehlende Geld bis zum Jahresende durch Spenden immer reingekommen. Jetzt kommen wir wieder ins nächste Geschäftsjahr, und ich weiß heute schon: Wir reden diesmal über 40 bis 50 Prozent oder mehr.“

Die Tafel ist zwar eine kirchliche Einrichtung. „Aber nur Gottvertrauen allein reicht mir als Geschäftsgrundlage nicht aus.“