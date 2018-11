Notfallhilfe Hand in Hand – reibungslos

Feuerwehr und Polizei üben gemeinsam

Landkreis Diepholz - An Einsatzstellen arbeiten Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei häufig Hand in Hand. Doch die unterschiedlichen Organisationsformen, Vorschriften und Einsatzgrundsätze sorgen gelegentlich für Missverständnisse und Abstimmungsschwierigkeiten. Genau das war Anlass für eine gemeinsame Planbesprechung in der Feuerwehr Technischen Zentrale (FTZ) in Barrien.