Zum Nordkap für den guten Zweck

Syke - Von Dieter Niederheide. Wenn es gilt, etwas Verrücktes, ja Abenteuerliches zu unternehmen, ist das Syker Ehepaar Yvonne und Tobias Höft (beide 40) dabei. Und wenn das Abenteuer auch noch in Verbindung mit der Unterstützung zweier Umweltprojekte verbunden ist, sind sie Feuer und Flamme. Am Samstag startet das Ehepaar vom Hamburger Fischmarkt zu seinem bisher größten Abenteuer: Yvonne und Tobias Höft nehmen als Team Tyre an der nördlichsten Rallye des Erdballs, dem Baltic Sea Circle, teil.

Wie kamen die Personalchefin eines Bremer Unternehmens und der Vertriebsleiter Nord-Amerika für medizinische Geräte auf die Idee, sich an der Rallye zu beteiligen? Beide kamen aus einem Wochenendurlaub. Auf der Heimfahrt sahen sie mehrere alte Autos mit bunten Aufklebern. „Da wurden wir neugierig“, schildert Yvonne Höft. „Noch während der Fahrt informierten wir uns, und spontan stand fest: Da wollen wir dabei sein.“

Und jetzt starten sie als eines von über 250 Teams zum Nordkap. Yvonne Höft – sie ist die Teamchefin – ist überzeugt: „So etwas muss man einfach machen.“ Und Ehemann Tobias, der für den technischen Zustand des gelben Opel Frontera Baujahr 1998 zuständig ist, ergänzt: „Wir wollen doch die Welt entdecken.“

Die Rallye-Route führt sie 16 Tage lang über asphaltierte, steinige, unwegsame Straßen und Feldwege zum Nordkap – und zurück nach Hamburg. Autobahnen dürfen nicht benutzt werden, als Hilfsmittel sind nur Karten und Kompass erlaubt. Das Navi bleibt daheim.

Es werden zehn Länder befahren: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Russland, Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Bedingung: Die Fahrzeuge der Teams müssen mindestens 20 Jahre alt sein.

Was begeistert Yvonne und Tobias Höft an dieser Rallye zum Polarkreis? Die Antwort: „Der Charity-Gedanke. Es werden Spenden gesammelt. Jedes Team soll es auf 750 Euro bringen.“ Beide sind schon kräftig dabei, Spender zu akquirieren. Das ist nicht zu übersehen: Aufkleber von Unternehmen am Fahrzeug machen deutlich, dass es Unterstützer gibt. Jedes Team kann das Projekt, für das es Spenden sammelt, selber auswählen. Yvonne und Tobias Höft haben zwei Projekte benannt, die im Umweltschutz aktiv sind.

Das ist zum einen „One Earth – one Ocean“, eine Organisation, die sich neben der Plastikbefreiung der Meere auch für Forschung und Aufklärung einsetzt. Tobias Höft: „Wir lieben das Meer, und es macht uns Angst und Bange, was da auf dem Meer passiert. Wunderschöne Buchten, in denen sich so viel Plastikmüll angesammelt hat, dass man nicht einmal mehr durchschwimmen kann. Wir haben bei den Segeltörns davon schon viel an Bord geholt.“

Die zweite Spende geht an den Verein Jordsand. Yvonne Höft: „Dieser Verein engagiert sich im Seevogelschutz und hat ein Projekt auf Helgoland initiiert. Dabei geht es um den Schutz von Deutschlands einziger Seevogel-Kolonie.“ Der Verein Jordsand untersucht zum Beispiel, wie hoch die Verstrickung der Basstölpel mit dem Plastikmüll schon ist, untersucht ferner auch, woher der Kunststoff kommt. Tobias Höft: „Diese Umweltprojekte gehen uns alle an.“

Mit welcher Erwartung geht das Paar in die Herausforderung? Yvonne Höft: „Wir erwarten vieles, was man nicht planen kann. Wir möchten viele Menschen kennenlernen, neue Eindrücke sammeln und interessante Landschaften erleben.“ Tobias Höft ergänzt: „Wir möchten mit den Menschen in den Dörfern sprechen und Kontakte herstellen.“

Die Rallye führt auch etwas ins Ungewisse – denn unterwegs sind auch noch zehn Aufgaben zu meistern. Es werden 7 500 spannende Kilometer rund um die Ostsee, bis zum Polarkreis und zurück.

Und wie ist das mit der Ernährung? Für die ersten Tage hat sich das Paar mit Lebensmittel eingedeckt. Im Gepäck ist auch ein Spirituskocher. Tobias Höft: „Wenn wir in Russland keinen Spiritus bekommen, nehmen wir eben Wodka.“ Nur zu gerne möchten Yvonne und Tobias Höft landestypische Speisen probieren.

Welche Bekleidung wird eingepackt? Tobias Höft: „Wir gehen nicht auf eine Modenschau, also bequeme und auch wärmende Kleidung.“ Bevor in Hamburg am Samstag die Rallye startet, gibt es für die Teams das Roadbook. Darin vorgegeben sind zehn Zielpunkte und die zehn Aufgaben. „Es wird eine spannende Sache“, freuen sich Yvonne und Tobias Höft auf bevorstehende Erlebnisse und Begegnungen.