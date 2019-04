Inklusives Koch-Event bei „Pino“ lässt Gaumen und Herzen hüpfen

Was für ein Team! In der Küche geht es unter Anleitung von „Pino“ Castelluccia (3.v.l.) nicht nur professionell, sondern auch sichtbar lustig zu.

Profi Koch Pino kochte zum ersten Mal gemeinsam mit behinderten Menschen und das Ergebnis kann sich sehen - oder wörtlich - schmecken lassen.

Syke - Von Frank Jaursch. „Es flutscht wie verrückt.“ Lebenshilfe-Sprecherin Anja Schulz ist einigermaßen perplex. Gerade sind die Servicekräfte dabei, den dritten Gang an die Tische zu bringen: Minestrone mit Salchicha-Bällchen. Die Casa d'Italia ist rappelvoll. 50 Gäste, fünf Gänge. Stress? Nicht die Spur. Aus der Küche dringt Gelächter. An den Tischen: freundliche Gesichter. Das inklusive Koch-Event von Giuseppe „Pino“ Castelluccia und der Lebenshilfe Syke lässt an diesem Sonntag nicht nur den Gaumen, sondern auch die Herzen hüpfen.

Zum ersten Mal haben der Syker Kult-Italiener und der Syker Verein, der sich für Menschen mit Behinderung engagiert, zu der gemeinsamen Veranstaltung eingeladen. Der Clou: Hier kocht der Profi Pino gemeinsam mit behinderten Menschen. In der Küche machen fünf Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW) der Lebenshilfe mit, im Service sind es weitere vier. Hinzu kommen noch vier ABW-Mitarbeiter und zwei Kräfte von Pino – fertig.

Sie zaubern unter Anleitung des Chefkochs Avocado-Papaya-Bouquets mit marinierten Flusskrebsen, Maispoularde mit Orangensoße oder Creme Brúlée. Natürlich hatten sich die Gastro-Neulinge auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Regelmäßig trifft sich eine Kochgruppe, zudem gab es im Vorfeld eine Reihe von Rollenspielen, mit denen sich die Servicekräfte auf alle möglichen Situationen vorbereiten konnten. Wie gehe ich mit Kunden um? Wann ist die richtige Zeit, um abzuräumen?

Mit motziger Kundschaft muss sich an diesem Sonntagmittag aber niemand herumschlagen. Die Atmosphäre an den Tischen ist gut gelaunt bis ausgelassen. Besucherin Birgit Batke (Weyhe) bezeichnet die Aktion als „tolle Idee“ und lobt die „große Freundlichkeit“ der Bedienenden. „Und lecker ist es auch noch“, fügt Ulla Schröder vom Nebentisch schwärmend hinzu.

+ Der erste Gang: Augenweide und Gaumenschmaus. © Jantje Ehlers

Dafür sorgt das Küchenteam, dem man durch die großen Glasscheiben beim Zubereiten der folgenden Gänge zusehen kann. Und da wird ordentlich gewirbelt. Die Töpfe und Pfannen haben Ausmaße, von denen man als Privatmensch nur träumen kann, findet nicht nur Lebenshilfe-Mitarbeiter Kevin Eichler. „Diese Dimensionen – das ist schon Wahnsinn.“

Und noch etwas fällt ihm auf: „Hier wird nichts abgemessen.“ Kräuter und Gewürze landen „nach Gefühl und Wellenschlag“ auf den Produkten.

Und das Ergebnis? „Sensationell.“ Unter den Pino-Besuchern herrscht Einigkeit: „Das könnte man ruhig öfter machen.“ Eine Idee, die auch Yvonne Lehmkuhl schon durch den Kopf gegangen ist. Die Leiterin des Ambulant Betreuten Wohnens würde sich wünschen, „das regelmäßig zu machen“. Und zwar nicht primär, um damit Geld zu verdienen (auch wenn der Erlös des Menüs sicher einen warmen Geldregen für das ABW darstellt). Lehmkuhl: „Es geht uns darum, dass es normaler wird, wenn Menschen hier in Syke was zusammen gestalten – egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung.“

+ Tipps vom Profi. © Jantje Ehlers

Und was sagt Pino, der Chef und Initiator der Aktion, dazu? Er ist ganz in seinem Element an diesem Tag. Mehr als einmal schimmern Freudentränen im Augenwinkel, als er die Begeisterung seines Teams wahrnimmt. Nun, Pino, wie wär's mit einer Neuauflage? Die Antwort sprudelt nur so aus ihm heraus. „Jederzeit – mein Wort!“