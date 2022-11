Noah Baron aus Syke gewinnt beim bundesweiten Wettbewerb Junger Autoren

Von: Michael Walter

Noah Baron vor seiner Materialsammlung. Jeder Zettel darin ist eine Idee für eine Geschichte, geordnet nach Art und Genre. © Michael Walter

Der 16-jährige Noah Baron aus Syke hat einen Literaturpreis gewonnen. Beim Bundeswettbewerb Junger Autoren der Berliner Festspiele ist er einer von insgesamt 21 Preisträgern unter mehr als 350 Teilnehmern geworden.

Syke – In einer nahen Zukunft, in der praktisch alle Fotos und Videos verloren gegangen sind, stürzen sich die Menschen auf ein Gerät, das diese echten Erinnerungsbilder ersetzt. Es scannt das Gesicht des Benutzers und komponiert daraus Bilder einer fiktiven Vergangenheit. Erinnerungsfotos und -videos von Momenten, die es nie gegeben hat. Plötzlich erlebt Marvin, dass diese „Deep Fakes“ real werden. Oder bildet er sich das bloß ein?

Das ist der Plot von „Polaroid Plus“ – einer Kurzgeschichte, mit der der 16-jährige Noah Baron aus Syke gerade einen Literaturpreis gewonnen hat. Konkret: Beim Bundeswettbewerb der Berliner Festspiele ist er einer von insgesamt 21 Preisträgern unter mehr als 350 Teilnehmern geworden. Seine Auszeichnung kann er jetzt auf dem „Treffen junger Autoren“ vom 17. bis 21. November in Berlin entgegennehmen.

Der Preis ist Lohn harter Arbeit

Für den Sechzehnjährigen ist das der Lohn harter Arbeit. Denn schon seit Jahren schreibt er sowohl Lyrik als auch Prosa, hat an diversen Wettbewerben teilgenommen und war auch immer mal wieder für einen Preis nominiert. Geklappt hat es jetzt zum ersten Mal. Entsprechend groß ist die Freude darüber – und die Vorfreude auf die fünf Tage in Berlin.

„Geschichten ausgedacht habe ich mir, seit ich fünf oder sechs bin“, sagt Noah. Aber aufgeschrieben hat er sie lange Zeit nicht. Der Anstoß dazu kam erst in der Schule. „Wir sollten im Unterricht eine Geschichte schreiben, ein bis zwei Seiten“, erzählt Noah. „Ich konnte gar nicht wieder aufhören und es sind dann 20 Seiten geworden. Meine Lehrerin fand das ganz süß damals.“

Und wohl noch ein bisschen mehr als das. Jedenfalls hat sie ihn seit damals immer unterstützt. Seitdem hat er kontinuierlich an Wettbewerben teilgenommen. 2017, 2018 und 2019 war Noah dreimal in Folge für den „Theo“ nominiert. Das ist der Wettbewerb vom Landesverband Berlin-Brandenburg des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Ein Preis ist nie dabei rausgekommen. „Jetzt hab ich’s endlich mal geschafft“, freut sich Noah. „Und der Wettbewerb Junger Autoren ist für Schüler das Nonplusultra in Deutschland.“

Ungewöhnliches Ritual führt zu fertigem Text

„Polaroid Plus“ hat Noah im Zug geschrieben. Auf der Fahrt zu seinen Großeltern in Regensburg. Das ist für ihn eigentlich untypisch. „Aber die Frist lief ab.“ Noah musste fertig werden.

Normalerweise schreibt er zuhause und ist dabei sehr strukturiert. „Ich schreibe tatsächlich am liebsten mit der Hand“, erzählt Noah. „Auch gerne sehr unleserlich.“ Mehrmals liest er dann das fertige Skript laut vor und verändert dabei immer wieder den Text. Wenn er mit dem Ergebnis zufrieden ist, liest er diese „End-Version“ nochmals laut und nimmt dabei eine Audio-Datei auf. Und erst davon tippt er hinterher am Computer den Text ab.

Fantasy-Romane sind nichts für den 16-Jährigen

Noah Baron liest selbst am liebsten Krimis und „leicht humorvolle“ Bücher. Er zeichnet gerne und mag Schwimmen. „Ich bin ein Wasser-Mensch.“ Was er gar nicht mag, sind Fantasy-Romane („König A haut König B den Schädel ein... furchtbar!“) und Mathe: „Buchstaben ja, Zahlen nein!“

Mit „Polaroid Plus“ hat Noah Baron übrigens im Kopf noch lange nicht abgeschlossen. Vielleicht kommt da also noch mehr als diese Kurzgeschichte. „Ursprünglich hatte ich das mal als Script für eine Fernseh-Serie geplant.“