Bäume hinter der Schnur: Jens Grabow schützt das Eigentum seiner Familie

„Nicht dass die wieder anfangen!“

+ © Knips Der Barrier Jens Grabow hofft, dass Schild und Schnur an der Ecke von Bundesstraße 6 und Fuchsweg ihren Zweck erfüllen und die Bäume nicht einer weiteren Fällaktion zum Opfer fallen. © Knips

Barrien - Von Frank Jaursch. Es ist viel los auf der B 6 - und zwar auch jenseits des üblichen Verkehrs. In der vergangenen Woche sorgte die Straßenmeisterei mit der Entscheidung, das Böschungsgrün in Barrien radikal abzuholzen, für Empörung. Und in dieser Woche kam es zu Behinderungen im Verkehrsfluss, weil an mehreren Stellen die Leitplanken erneuert wurden.