Neustart für die Namenlosen Tage

Von: Michael Walter

Teilen

Freuen sich auf die ersten Namenlosen Tage seit drei Jahren: Matthias Müller (hinten), Alexander Lenz und Laura Wohlfromm vom Orga-Team. © Michael Walter

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause ist am Wochenende wieder Spiel-Event am Jugendhaus

Syke – Kann man nach drei Jahren einfach wieder da anknüpfen, wo man vor Corona aufgehört hat? Das fragen sich Matthias Müller, Alexander Lenz und Laura Wohlfromm auch. Gemeinsam mit Daniel Brückner – nicht beim Pressegespräch dabei – bilden sie das Orga-Team für die Namenlosen Tage. Das große Spiel-Event im und ums Jugendhaus am Lindhof steht am Wochenende bevor. Fantasy-, Rollen-, Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele von Freitagabend bis Sonntagabend. Wer will: 48 Stunden nonstop. Und die Frage aller Fragen ist: Wie viele mögen wohl kommen?

Seit 2006 gibt es die Namenlosen Tage. Jeweils am letzten Wochenende im März und im September. Mit Teilnehmerzahlen im 400er-Bereich. Zuletzt im Herbst 2019. „2020 kam eine Woche vor der Veranstaltung der Lockdown“, erinnert Matthias Müller. Auch im Herbst und dann im Frühjahr ‘21 war nichts möglich. „Im Herbst ‘21 gab es dann eine Mini-Veranstaltung mit 2G-plus und in sehr viel kleinerem Rahmen mit etwas mehr als 100 Teilnehmern. Wenn man von 436 kommt, macht sich da natürlich die Enttäuschung breit.“ Deshalb zählt das Orga-Team diese Mini-NT auch gar nicht richtig mit. „März 2022 hätten wir wieder gedurft. Das haben wir aber erst zwei Wochen vor dem Termin bestätigt bekommen. Da hatten wir uns bereits vorher entschieden, nichts zu planen.“ Und jetzt ist wieder alles ganz normal. Laura Wohlfromm: „Wir haben keine Auflagen. Als wäre nie etwas gewesen.“

Ob das auch die Spieler so empfinden, wird sich am Wochenende zeigen. Die Namenlosen Tage sind eine Veranstaltung, zu der man einfach hingeht. Es gibt keine Anmeldungen. Alexander Lenz hat „positive Online-Reaktionen“, beobachtet und weiß: „Andere Veranstaltungen in der Szene waren zuletzt gut besucht.“

Ja, was wird denn da aber nun eigentlich gespielt? – Die Frage hört Laura Wohlfromm oft – und kann sie trotzdem nicht beantworten. „Das wissen wir selber nicht. Das Angebot kommt von den Gästen selbst.“

Matthias Müller erklärt das Prinzip: „Wenn die Gäste zum Beispiel ‘Siedler von Catan’ oder ‘Shadowrun’ mitbringen und spielen möchten, hängen sie einen Suchzettel aus. Auf den können sich andere Spieler melden. Und wenn die Runde zustande kommt, kommen die Spieler zu uns, kriegen dann einen Tisch zugewiesen und fangen an.“ Blick in seine Statistik: „2019 hatten wir 70 verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele und knapp 70 Rollenspiel-Runden.“ Und wer weiß, wie lang so eine Rollenspiel-Runde mitunter dauern kann, weiß auch: Das ist richtig viel! In der Vergangenheit haben die Namenlosen Tage Besucher aus ganz Norddeutschland angezogen. Es gibt Stammgäste von Berlin bis Bielefeld.

„Spielen ist super analog“, sagt Alexander Lenz. „Du sitzt mit deinen Freunden zusammen und ihr erzählt euch Geschichten. Das ist Dialog. Das sind Emotionen. Und ab und zu wirft jemand einen Würfel. Die Leute suchen solche Geschichten im Alltag. Und wir bieten ihnen dafür die Plattform.“

Die Namenlosen Tage beginnen am Freitag um 18 Uhr und enden am Sonntag um 18 Uhr. Gespielt wird im Jugend- und Kulturzentrum am Lindhof, im Spieker und im Kindergarten Kunterbunt. Ein großes Rahmenprogramm gibt es diesmal ganz bewusst nicht. Alexander Lenz liest Freitag ab 21 Uhr aus seinem zweiten Roman: Ein klassischer Krimi.

Mehr Infos

www.namenlosetage.de