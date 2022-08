Vom Hochrad bis zum Rennrad

Von: Marten Vorwerk

So sieht die Barrier-Fahrrad-Butze von innen aus. © Marten Vorwerk

Hans Georg Göbel eröffnet das Museum Barrier-Fahrrad-Butze und zeigt mehr als 100 Jahre Geschichte auf zwei Rädern. Damit erfüllt sich der 68-Jährige einen sehr langen Traum. Etwa 70 Räder stehen in dem neuen Fahrradmuseum auf einer etwa 100 Quadratmeter großen Fläche.

Barrien – Seine Leidenschaft und sein Wissen sind Hans Georg Göbel in jeder Sekunde anzumerken. „Das hier ist ein Rad aus reinem Kunststoff, eines der ganz besonderen, die ich hier stehen habe. Da hinten steht ein Hochrad, es ist etwa 10 000 Euro wert. Früher sind damit nur Adlige gefahren“, erzählt der 68-Jährige. Anfang August hat er das erste Fahrradmuseum in und um Barrien eröffnet – die Barrier-Fahrrad-Butze. Und zu jedem Rad kann er eine historische Geschichte erzählen.

Etwa 70 Fahrräder stehen seit Anfang des Monats in dem neuen Fahrradmuseum, das Hans Georg Göbel selbst aufgebaut hat – sorgfältig aneinandergereiht oder aufgehängt. Ein Teppich führt den Weg zwischen den Rädern entlang. Über eine Bluetooth-Box laufen Schlager.

„Das Gebäude gehört Heino Haake. Ich bin sehr froh, mich hier ausleben zu dürfen“, schwärmt Göbel. Seit 20 Jahren hatte er den Traum eines eigenen Fahrrad-Museums. Ein Gebäude, das ihm angeboten wurde, war allerdings baufällig. Lange suchte Göbel – und als er die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, kam sein Freund Heino Haake auf ihn zu und bot ihm die etwa 100 Quadratmeter große Fläche an.

Hans Georg Göbel am Butzomobil. © Marten Vorwerk

„Wir kennen uns schon seit mehr als 50 Jahren, aus dem Barrier Schützenverein. Da haben wir jahrzehntelang zusammen geschossen“, erinnert sich Göbel. Neben der Barrier-Fahrrad-Butze hat Haake in den neuen Gebäuden an der Sudweyher Straße 57 eine Prüfstelle für Fahrzeug-Hauptuntersuchungen eröffnet. „Das passt ganz gut. Wenn er dort die Fahrzeuge kontrolliert, kommen die Leute bei mir rein, und ich kann mit ihnen ein bisschen über Fahrräder quatschen. Sie können sich alles anschauen, und ich kann etwas zur Entwicklung des Fahrrades erzählen. Heino hat währenddessen drüben seine Ruhe“, sagt Göbel mit einem Lächeln.

Damenräder, ein Hochrad, Kinderfahrräder, Rennräder, Halbrenner, Kunststoffräder, motorisierte Räder. All das kann Hans Georg Göbel in seinem Museum präsentieren. Das älteste Fahrrad ist mehr als 100 Jahre alt – das Halbrenner-Herrenrad vom Hersteller Optima-Werke Hannover.

Doch wo hat Göbel all die ganzen Räder her? Von 1997 bis 2019 war der 68-Jährige der Betreiber der Barrier Butze. Jugendliche kamen bei ihm vorbei, um an Fahrrädern zu schrauben. „Immer wieder sind dann Leute gekommen und haben mir alte Fahrräder von deren Eltern oder Großeltern oder Freunden angeboten. Die haben wir in der Butze dann wieder original zurückgebaut – und dann kommt eine solche Anzahl an Rädern zustande“, erklärt der Gesseler.

Seitdem er ein Kind war, beschäftigt sich Göbel mit Fahrrädern. Damals habe er von den Rädern die „unnötigen und schweren Dinge“ abgeschraubt und sie renntauglich aufgebaut. Dadurch entstand die Leidenschaft für das Schrauben, erzählt der gelernte KFZ-Meister.

Das teuerste Rad in seinem Museum ist das Hochrad aus dem Jahr 1876. Das hat sich Göbel vom ehemaligen Barrier Bürgermeister Manfred Nienaber ausgeliehen. „Die Wohlhabenden sind früher damit gefahren, um sich vom Fußvolk im wahrsten Sinne abzusetzen“, erklärt er. Auch Rennräder aus den 1980er-Jahren sind Teil seiner Ausstellung. Neuartige Rennräder oder Elektro-Bikes besitzt er nicht. Nur ein kleines E-Rad, eines der ersten. „Das ist sonst nichts für mich“, sagt der Fahrrad-Historiker.

Jederzeit können sich bei ihm Gruppen melden, die eine Führung durch sein Museum wünschen. Göbel sagt: „Das geht auf Anfrage auch außerhalb der Öffnungszeiten. Wenn ein Syker oder Barrier zum Beispiel mal eine Gruppe zu Besuch hat und etwas in der Gegend unternehmen will.“

Öffnungszeiten Die Barrier-Fahrrad-Butze an der Sudweyher Straße 57 hat montags und dienstags von 9 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Termine für Führungen können bei Hans Georg Göbel unter 04242 / 70369 vereinbart werden.