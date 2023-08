Grundschule Heiligenfelde: Freude über Umbau-Abschluss im nächsten Jahr

+ © Michael Walter Ein Hingucker: Die Außenansicht des neuen Eingangsbereichs. © Michael Walter

Wenn alles nach Plan läuft, soll der Umbau im kommenden Jahr abgeschlossen sein.

Heiligenfelde – Dieser Moment, wenn einem der Schreck eiskalt in die Glieder fährt: Imke Bünstorf hatte ihn unmittelbar vor dem Einschulungs-Samstag. Als sie am Freitagvormittag aus dem Fenster blickte, stellte die Leiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule in Heiligenfelde fest: Da, wo am nächsten Tag die Abc-Schützen mit ihren Eltern und Großeltern das Schulgebäude betreten sollten, war noch Baustelle.

Der Schulhof war noch nicht gepflastert, überall lag Baumaterial rum, und der Eingangsbereich war auch noch nicht fertig, zeichnet Bünstorf das Bild nach. Und es waren nur zwei Arbeiter auf der ganzen Baustelle. Als sie dann auf die Frage „Schaffen Sie das denn heute noch alles?“

Was die neue Aula in Heiligenfelde alles kann

Kopfwiegen und Schulterzucken als Antwort erhielt, war da schon ein leichter Hauch von Panik am Horizont zu spüren. „Aber mit gut Zureden und viel erklären, wie wichtig das für uns ist, dass morgen die Leute nicht hintenrum über die Baustraße, wo sie sich die Füße dreckig machen, ins Gebäude kommen, sondern vorne durch den Haupteingang, hat dann noch alles rechtzeitig geklappt. Die letzten Handgriffe hat unser Hausmeister erledigt.“

+ Schulleiterin Imke Bünstorf im zukünftigen Herzstück der Astrid-Lindgren-Grundschule in Heiligenfelde. Zur Einschulung hat die neue Aula ihre Feuertaufe bestanden. © Michael Walter

Das zukünftige Herzstück der Schule hatte an diesem Tag seine Feuertaufe: Die Aula. Wobei „Aula“ eigentlich schon eine Untertreibung ist. Von der Sache her würde „Vielzweckhalle“ viel treffender ausdrücken, was die Aula alles ist und kann. Na klar: Zunächst mal ist sie eine Versammlungshalle mit modernster Ton- und Lichttechnik. „Sie ist aber auch ein Bewegungsraum wie eine zweite Turnhalle“, sagt Imke Bünstorf. „Wir können hier problemlos verschiedene Sport-AGs durchführen. Tanzen zum Beispiel.“ Und: Die Aula soll in naher Zukunft gleichzeitig auch die Mensa der Schule sein.

„Wenn der Umbau abgeschlossen ist, werden wir offene Ganztagsschule“, erklärt die Leiterin. „Hier wird dann das Mittagessen ausgegeben.“ Gekocht wird das Essen quasi um die Ecke: Unmittelbar im Nebenraum ist die Frischküche. Sie soll dann auch den Kindergarten schräg gegenüber sowie die Kindergärten Henstedt und Wachendorf mitversorgen. Nach dem gleichen Prinzip wie die Küche an der Grundschule Am Lindhof in Syke.

Das erste Mal volles Haus seit Corona

Auf der anderen Seite der Aula schließt sich der neue Musikraum der Schule an. Die Verbindung zwischen beiden ist die Bühne. „Im Moment ist das noch unser Verschwinde-Kabinett“, sagt Imke Bünstorf. „Da schiebt der Hausmeister wie auf dem Schachbrett die Möbel hin und her, die wegen der Bauarbeiten grade keine Heimat haben.“

Auch die neue Lehrküche für die Kinder war am Einschulungstag zum ersten Mal in Betrieb: Zum Aufbacken von Laugenstangen. Pannen gab’s an dem Tag keine, sagt Imke Bünstorf. „Nur einen Lacher, als ich mittendrin mal wegsprinten musste, um ein Tablet zu entsperren, das für das weitere Programm benötigt wurde.“

Alle im Kollegium seien vorher sehr aufgeregt gewesen, erzählt sie. „Das war schließlich seit Corona das erste Mal, dass wir wieder volles Haus hatten.“ Hinterher seien alle „voller Adrenalin nachhause gefahren und haben sich schon Notizen gemacht, was wir nächstes Jahr noch besser machen könnten.“

Mehrfache Umzüge für Klassen und Kollegium

Wenn alles nach Plan läuft, soll der Umbau dann abgeschlossen sein. Imke Bünstorf macht drei Kreuze, wenn es soweit ist. Denn auch wenn der Bau bisher so gut wie reibungslos läuft: „Wir sind hier seit 2019 auf einer Dauerbaustelle“, betont Imke Bünstorf. Und zwar auf einer, die sich ständig verändert.

Das bedeutet unter anderem: Mehrfache Umzüge für Klassen und Kollegium, sich immer wieder neu orientieren müssen – wo sind jetzt die Bauzäune und wo können wir jetzt lang? Und auch wenn sich alle Firmen nach Kräften bemühen, das so weit wie möglich zu vermeiden: Staub, Dreck und Unterricht mit Geräuschuntermalung. „Natürlich ist das alles anstrengend fürs Kollegium“, sagt Imke Bünstorf. „Aber wir werden am Ende eine Schule wie aus einem Guss haben. Das hält uns aufrecht!“