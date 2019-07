Private Einrichtung „Sternchen“ in Barrien startet im August

Ein neuer Stern am Kita-Himmel

+ © Heinfried Husmann Für Diana Graustein (l.) und Jessica Thielker geht mit der Eröffnung der Kita „Sternchen“ ein Traum in Erfüllung. © Heinfried Husmann

Barrien - Von Detlef Voges. Syke hat einen neuen Stern. Genauer gesagt ein „Sternchen“. So nämlich heißt eine neue private Kindertagesstätte, die am 1. August in Barrien an der Straße Im Sande 2 ihre Pforten öffnet. Im „Sternchen“ gibt es zehn Plätze für Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahre.