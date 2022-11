Neuer F-Plan: Windräder in Wachendorf bald 220 Meter hoch?

Von: Michael Walter

Windkraft bleibt ein Diskussionsgegenstand für die Syker Politik. Archivbild: Heinfried Husmann © Heinfried Husmann

Windräder im Syker Stadtgebiet könnten bald deutlich größer sein als die bestehenden 100-Meter-Versionen. Der neue F-Plan nennt 220 Meter als „Referenzgröße“.

Syke – Deutlich größer als bisher könnte sich in Zukunft das Windrad an der ehemaligen FlaRak-Station in Wachendorf drehen. Und eventuell andere Windräder im Stadtgebiet auch.

Die bisher größten Windräder im Stadtgebiet sind 100 Meter hoch

Hintergrund: Seit dem Abzug der Bundeswehr in Wachendorf nutzt ein örtliches Unternehmen das ehemalige Militärgelände und betreibt dort unter anderem auch ein Windrad. Niemand hat sich bislang daran gestört. Weder am Windrad noch am Gewerbe. Das Gebiet ist aber bisher nie offiziell als Gewerbefläche ausgewiesen worden. Das wollen Verwaltung und Politik jetzt nachholen und arbeiten aktuell an einer entsprechenden Planung.

Als die jüngst im Bauausschuss vorgestellt wurde, kam auch das vorhandene Windrad zur Sprache. Denn der Entwurf weist für den Standort eine zulässige Maximalhöhe von 220 Metern (Spitze Rotorblatt ganz oben) und eine Nabenhöhe von 150 Metern aus. Zum Vergleich: Die bisher größten Windräder im Syker Stadtgebiet – die Anlagen im Okeler Bruch – haben eine Nabenhöhe von 100 Metern.

„220 Meter Gesamthöhe sind die Referenzgröße für Windräder“, erklärt Stadtplaner Pascal Heidhoff auf Nachfrage. Derzeit bezieht sich das ausschließlich auf den Standort an den Vossenden in Wachendorf, betont Heidhoff. Lage und Abstände seien dort so, dass man davon ausgehen könne, ein entsprechend größeres Windrad werde dort nicht stören.

Was heißt das für andere Windkraft-Standorte in Syke? Heidhoff räumt ein: Auch bei der Suche nach möglichen neuen Standorten im Rahmen der gerade laufenden Überarbeitung des Flächennutzungsplans arbeitet die Stadt mit der Referenzgröße von 220 Metern. Weil das – salopp gesagt – eben die Größe ist, die Windräder heutzutage nun mal haben.

Gretchenfrage: Repowering

Für alle schon bestehenden Windräder (außer dem in Wachendorf) sieht es etwas komplizierter aus: Auf deren Standorte bezieht sich die Referenzgröße von 220 Metern ausdrücklich nicht, betont Pascal Heidhoff auf Nachfrage der Kreiszeitung. Das könnte sich aber durchaus ändern, ohne dass Politik und Verwaltung das großartig verhindern könnten. Und das hängt mit dem „Repowering“ zusammen.

Repowering – also Modernisieren, Ertüchtigen – ist für die bestehenden Windräder im Syker Stadtgebiet derzeit praktisch ausgeschlossen. Grundsätzlich ist es zwar erlaubt. Aber nur bei unveränderter Größe der Windräder. So sehen es die Festsetzungen in den aktuell gültigen Plänen vor.

Das Problem dabei ist nur: Windräder mit 100 Metern Nabenhöhe oder weniger werden schon seit Jahren gar nicht mehr gebaut. Somit gibt es auch keine Austausch-Aggregate, mit denen man sie überhaupt repowern könnte. Repowern wäre nur möglich, wenn man die alten Windräder durch neue – größere – ersetzte. Genau das ist aber laut den geltenden Festsetzungen verboten. Daher gilt für die alten Windräder in Syke derzeit: Sie laufen so lange, wie sie laufen, können aber nicht erneuert werden.

Die Betonung liegt dabei auf: „derzeit“. Denn offen ist, wie lange das faktische Repowering-Verbot noch Bestand hat. Denn: Mit einem neuen Flächennutzungsplan und neuen Bebauungsplänen kommen auch neue Festsetzungen. Und ob die jetzt geltenden alten Festsetzungen für die alten Standorte danach überhaupt juristisch haltbar blieben, steht auf einem völlig anderen Blatt. Zumal Stadt und Politik in Wachendorf gerade eine Ausnahme von der selbst aufgestellten Regel schaffen.