Neuer Kindergarten in Barrien

Stadt setzt auf Heiligenfelder Modell: Bauen lassen und dann mieten

+ Das ist der Kindergarten in Heiligenfelde. Ein Baugleicher soll 2019 in Barrien am Rand des geplanten Baugebiets Moorheide entstehen. - Foto: Michael Walter

Syke - Von Michael Walter. Die Stadt Syke will einen weiteren Kindergarten in Barrien einrichten. Er soll am Rand des geplanten Baugebiets Moorheide entstehen. Standort: Am derzeit vom Durchgangsverkehr abgehängten Ausläufer der Sudweyher Straße.