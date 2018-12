Carsten Dänekas wird neuer Direktor des Amtsgerichts Syke

Elisabeth Kruthaup geht in Ruhestand

Syke/Diepholz - Wechsel an den Amtsgerichten Syke und Diepholz: Am Freitag, 11. Januar, verabschiedet sich die langjährige Direktorin des Amtsgerichts Syke, Elisabeth Kruthaup, in den Ruhestand. Ihre Funktion übernimmt Carsten Dänekas, zurzeit Richter am Amtsgericht Diepholz.