Neuer Anlauf für altes Steffens-Gelände in Syke

Von: Michael Walter

Die alte Villa war bei praktisch allen früheren Plan-Entwürfen politischer Zankapfel. Sie steht nicht unter Denkmalschutz, seinerzeit galt sie aber als erhaltenswert und sollte in eine mögliche Neubebauung des Geländes einbezogen werden. Im aktuellen Planentwurf wird sie dagegen schlicht als „abgängig“ bezeichnet. © Archivbild: Jantje Ehlers

Manche Dinge dauern eben etwas länger: Schon 2020 hatte der Rat der Stadt beschlossen, für den Bereich Sudbrock einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Dann kam einiges dazwischen – unter anderem Corona, die Grundschule in Heiligenfelde und eine Hallenbad-Sanierung – jetzt geht der Entwurf dafür in die politische Beratung.

Syke – Der Bereich Sudbrock, das ist das Gelände direkt vorm Ortseingang, wenn man auf der B 6 aus Barrien nach Syke reinfährt. Rechterhand zwischen der Nordumgehung und dem Kreismuseum. Der Geflügelhof Steffens hatte dort vor langer Zeit mal seine Ställe. Zuletzt nutzten verschiedene örtliche Handwerker die Baracken als Lager.

In den letzten zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren hat es viele Ideen gegeben, was daraus werden könnte. Ein riesengroßes Pflegeheim war mal im Gespräch, dann mal ein Sonderposten-Markt in Kombination mit einer großen Spielhalle. Nichts davon ist über das Entwurf-Stadium je hinaus gekommen. Meist gab es keine politische Mehrheit für das Konzept, mal erwies es sich als nicht wirtschaftlich. Die aktuelle Idee hingegen – das ist bereits bei der ersten Vorstellung vor drei Jahren deutlich geworden – hat tatsächlich Chancen, umgesetzt zu werden.

Bauamtsleiter Pascal Heidhoff bezeichnete das Konzept jetzt im Ortsrat Syke als „Konglomerat“ – also als bunte Mischung – verschiedener gewerblicher Nutzungen und Wohnen. Das Areal ist im übergeordneten Flächennutzungsplan als Mischgebiet dargestellt – von daher würde es also passen. Er betonte aber auch: „Es ist nicht festgeschrieben, was da am Ende passiert. Ein Teil ist als gewerbliche Fläche vorgesehen, es gibt aber noch kein konkretes Vorhaben.“

So ungefähr könnte das alte Steffens-Gelände einmal neu bebaut werden. © Grafik: Stadt Syke

Rund 3000 Quadratmeter sind im Entwurf für Wohnen vorgesehen. „Es ist aber noch nicht klar, was für eine Art Wohnen und was für Baukörper“, so Heidhoff. Lediglich die maximale Gebäudehöhe ist im Entwurf bereits festgeschrieben: Zur Straße acht Meter, gemessen vom Straßenniveau, und im rückwärtigen Teil sind es neun, da das Gelände nach Westen etwas abfällt.

Kern des Ganzen: Die Diakonie Himmelsthür – das ist ein Unternehmensverbund mit über 3000 Mitarbeitern an rund 30 Orten in Niedersachsen; Hauptsitz ist Hildesheim – will auf dem Gelände Wohnungen und Werkstätten für Behinderte sowie eine Tagespflege für Senioren errichten.

Verbindliches Planungsrecht besteht weder für das Plangebiet selbst noch für die direkt angrenzenden Bereiche. Heißt: Ohne neuen Bebauungsplan geht da praktisch nichts.

Der Ortsrat hat in dieser Sache nichts zu entscheiden

Der Ortsrat hat in dieser Sache nichts zu entscheiden, sondern muss formal lediglich „gehört“ werden. Insofern gab es im Gremium keine ausführliche Diskussion darüber. Die Grünen erklärten: Für sie sei der Entwurf „nicht tragbar“ wegen der zu dichten Nähe zum benachbarten Wald. Der Abstand beträgt 20 Meter und ist – so geht es aus den Planunterlagen hervor – mit der zuständigen Forstverwaltung abgesprochen. Auto-Stellplätze mitsamt Zufahrten sollen auf diesem 20-Meter-Streifen allerdings ebenso zulässig sein wie ein offenes Regenrückhaltebecken.

Was denn mit der Villa auf dem Gelände passieren soll, wollte Scherivan Göcmen (SPD) wissen. Die Villa ist in der Vergangenheit praktisch immer politischer Zankapfel gewesen, wenn es um eine neue Nutzung des Geländes ging. Die Mehrheit hatte sie stets als stadtbildprägend und erhaltenswert empfunden. Deshalb musste sie in früheren Konzepten stets mit eingeplant werden, teils mit skurrilen Ergebnissen.

Inzwischen scheint die Mehrheit im Rat nicht mehr dieser Auffassung zu sein. Und im aktuellen B-Plan-Entwurf der Stadtverwaltung wird die Villa schlicht als „abgängig“ bezeichnet.

Straßenlärm könnte ein handfestes Problem werden

Ein handfestes Problem könnte noch der Straßenlärm von der B 6 werden: Der ist laut Beurteilung eines Fachbüros so hoch, dass in neuen Wohnungen die vorgegebenen Richtwerte nicht so ohne Weiteres eingehalten werden könnten.

Das betrifft Terrassen und Balkone: Die müssten auf der straßenabgewandten Seite – also zum Wald hin – liegen.

Vor allem aber betrifft das die Schlafzimmer und Kinderzimmer. Sollen die zulässigen Höchstgrenzen eingehalten werden, ist „ein Schlaf bei gekipptem Fenster nicht möglich“, heißt es in der Beurteilung.

In den Schlafräumen seien daher „technische Lüftungseinrichtungen“ erforderlich. Und möglicherweise könnte es darüber hinaus auch noch auf Schallschutzwände und „Einhausungen“ hinauslaufen.