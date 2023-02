Vier Partner – ein Ziel

Auf der Urkunde steht’s: Die neue Win-Region ist jetzt offiziell und hat im Syker Rathaus ihre Geschäftsstelle. Darüber freuen sich (von links): Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann, Sykes Bürgermeisterin Suse Laue, Landesbeauftragte Frauke Patzke, Bassums Bürgermeister Christian Porsch und Twistringens Bürgermeister Jens Bley. © Angela Kehl, Stadt Syke

Neue Win-Region jetzt offiziell / EU-Förderung für alle

Syke – Jetzt gibt es sie wirklich: die neue „Win-Region“ aus Bassum, Bruchhausen-Vilsen, Syke und Twistringen. Frauke Patzke vom Amt für Regionale Landentwicklung Leine-Weser überreichte den Verwaltungs-Chefs der vier Gemeinden jetzt im Syker Rathaus die entsprechende Urkunde.

Unter dem Markennamen Win-Region können die Partnergemeinden in den Jahren bis 2027 insgesamt rund zwei Millionen Fördergelder im Rahmen des EU-Programms „Leader“ einwerben. Und zwar ausdrücklich nicht nur die Kommunalverwaltungen, sondern im Prinzip jeder. Vom Sportverein bis zur Privatperson. Vorausgesetzt, das jeweilige Vorhaben passt ins Förderprogramm.

Den Rahmen dafür haben die beteiligten Kommunen schon in den letzten Jahren gesteckt, indem sie – zusammen mit einem beauftragten Planungsbüro – ein gemeinsames „Regionales Entwicklungs-Konzept“ (REK) verfasst haben, das regelt, in welche Richtung es überhaupt gehen soll. Das Spektrum reicht von der Sicherung der Daseinsvorsorge über die Entwicklung von Siedlungsschwerpunkten bis hin zur Stärkung des Ehrenamts und zur Förderung regionaler Produkte.

Im Syker Rathaus wird die Win-Region künftig ihren Geschäftssitz haben. Dort kann im Prinzip jeder Förderanträge einreichen. Eine Arbeitsgruppe aus 17 Personen entscheidet dann, ob diese Anträge angenommen werden. Davon kommen acht Personen aus den Kommunalverwaltungen. Die übrigen neun kommen von Vereinen und Organisationen aus der Region.

„Das ist das Charmante an der Sache“, sagt Twistringens Bürgermeister Jens Bley. „Das Geld kommt in die Region und wird von der Region selbst verteilt. Ohne Umwege über Förderstellen in anderen Behörden.“ Und die Region entscheidet eben auch direkt, wofür sie das Geld ausgeben will. Das können bauliche Maßnahmen sein wie die Gestaltung von Plätzen und Verkehrsinfrastruktur. Das können Vorhaben sein zur Beseitigung von Leerständen. Es ist aber ebenso möglich, Vereinen Personal mitzufinanzieren. „Je nachdem, was den Menschen in der Region einfällt“, sagt Michael Wenzel, der als Berater des beauftragten Planungsbüros die Geburt der neuen Win-Region begleitet hat.

Der einzige Haken: Es gibt keine Komplettfinanzíerung. Vereine haben die Möglichkeit, bis zu 90 Prozent der Nettokosten finanziert zu bekommen. Heißt umgekehrt: Es bliebe ein Eigenanteil von zehn Prozent plus Mehrwertsteuer. Kommunen, Organisationen und Privatpersonen müssten 40 Prozent plus Mehrwertsteuern selbst aufbringen. Und: Alle müssen zunächst mal in Vorleistung gehen und erhalten nach Abschluss den Förderanteil erstattet.

„Damit wir möglichst viele Projekte fördern können, haben wir Höchstbeträge festgelegt“, erklärt Michael Wenzel. Für Vereine liegt der maximale Förderbetrag bei 150 000 Euro, und für alle anderen bei 100 000 Euro.

Erste Anträge liegen schon vor. So will Bruchhausen-Vilsen zum Beispiel gerne eine mobile Bühne anschaffen, die auch die anderen Partnergemeinden nutzen können sollen. Bassum möchte Baum-Oasen schaffen mit besonders klimaresistenten Baumarten. Twistringen möchte mit einem Projekt die digitale Kompetenz von Senioren steigern. Und in Syke hat die Kirchengemeinde den Bau einer Zisterne in Barrien geplant.

