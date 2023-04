Neue Syker Buslinie fährt ab 12. April bis Gödestorf

Von: Michael Walter

Für die Kamera hat der ZVBN schon mal den Bus vor dem Syker Bahnhof aufgefahren: Ab 12. April fährt von dort die Linie 115 nach Henstedt, Jardinghausen und weiter nach Gödestorf. Damit wird der Syker Süden besser an das Netz des ÖPNV angebunden. © ZVBN

Die neue Buslinie 115 fährt ab dem 12. April vom Syker Bahnhof nach Henstedt, Jardinghausen und Gödestorf.

Syke – Syke kriegt eine neue Buslinie: Ab dem 12. April fährt die Linie 115 vom Bahnhof in den Syker Süden. Dafür sorgt die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Landkreis Diepholz und dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen (ZVBN).

Linie 115: 6 Fahrten je Richtung an Wochentagen, 4 Fahrten am Samstag

Die Linie fährt vom Bahnhof nach Henstedt und Jardinghausen, und von dort weiter über Heiligenfelde über Falldorf nach Gödestorf. Fahrzeit von einer Endstation zur anderen: Laut Fahrplan 25 Minuten. Von Jardinghausen bis zum Bahnhof sind es 16 Minuten, und von der Ortsmitte Henstedt dauert die Fahrt zum Bahnhof zehn Minuten.

Unter der Woche sind zunächst sechs Fahrten je Richtung pro Tag geplant: Drei vormittags, drei nachmittags. Samstags wären es statt sechs dann vier Fahrten pro Richtung. Der erste Bus zum Bahnhof startet ab Gödestorf um 9.28 Uhr, der letzte Bus vom Bahnhof startet um 17.03 Uhr. Sonntags fährt der Bus nicht.

Mit dieser neuen Busverbindung erfüllt die Stadt eine direkte Forderung aus dem Verkehrskonzept, dass der Rat der Stadt im vorigen Jahr beschlossen hat: Eine bessere Anbindung des Syker Südens an den ÖPNV. „Das ist ein erster Baustein, der aber sehr wichtig ist“, kommentiert Bürgermeisterin Suse Laue.

Sie bringen gemeinsam die neue Buslinie für den Syker Süden auf die Straße. Von links: Landrat Cord Bockhop, Betreiber Leo Wilmering, Bürgermeisterin Suse Laue, Fachbereichsleiterin Freya Söchtig und die Verkehrsplanerin vom ZVBN Franka von Seck. © Michael Walter

Die Stadtverwaltung hat diese neue Linie nicht allein geschaffen. Geplant hat sie der ZVBN, Betreiber ist Leo Wilmering, der Inhaber und Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Diepholz Nord. Und der Landkreis Diepholz ist ebenfalls als Partner mit von der Partie.

Landkreis Diepholz stellt Kommunen jährlich 50.000 Euro für innerörtliche ÖPNV-Erschließung zur Verfügung

„Wir versuchen, uns systematisch am Ausbau des ÖPNV abzuarbeiten“, beschreibt Landrat Cord Bockhop das. „Ich sage das bewusst so, weil es wenig Sinn macht, wenn jeder für sich ein bisschen ÖPNV macht.“ Es komme eben auf die Vernetzung an. Und die werde durch die neue Buslinie erheblich besser.

Tatsächlich werden Henstedt und Jardinghausen jetzt zum ersten Mal von einem regulären Linienbus angefahren. Die Querverbindung mit Heiligenfelde bietet eine Umsteigemöglichkeit mit der Linie 150. Für Heiligenfelde selbst bedeutet die neue Linie 115 ebenfalls eine deutliche Verbesserung: Statt wie bisher im Stundentakt, ist der Syker Bahnhof jetzt im Halbstundentakt von Heiligenfelde aus zu erreichen.

Für zunächst fünf Jahre ist die neue Linie so geplant. So lange läuft auch das aktuelle Förderprogramm des Landkreises: „Wir stellen jeder Kommune jedes Jahr bis zu 50 000 Euro Fördermittel für die innerörtliche ÖPNV-Erschließung zur Verfügung“, sagt Landrat Cord Bockhop. Einziger Haken dabei: Die Kommunen müssen die gleiche Summe als Co-Finanzierung jeweils selber besteuern.

Thema Anrufsammeltaxi für den Syker Süden ist nicht begraben

Die Stadt Syke schöpft ihren potenziellen Anteil daran mit der Linie 115 etwa zur Hälfte aus. Konkret heißt das: Etwa zehn Prozent der laufenden Kosten sollen laut Kalkulation aus den Einnahmen durch die Fahrgäste kommen. Den Rest teilen sich die Stadt Syke, der Landkreis Diepholz und der ZVBN: Jeweils rund 28 000 Euro im Jahr. „ÖPNV ist immer ein Zuschussgeschäft“, betont ZVBN-Verkehrsplanerin Franka von Seck.

Mit der neuen Buslinie ist für die Stadtverwaltung das Thema Anrufsammeltaxi übrigens keinesfalls vom Tisch. Wie berichtet, hatte der Rat der Stadt in der Vergangenheit intensiv darüber diskutiert, den teils sehr dünn besiedelten Syker Süden durch ein Anrufsammeltaxi an den ÖPNV anzubinden. Genau da, wo jetzt der neue Bus fahren soll. Für Fachbereichsleiterin Freya Söchtig ist das kein Ausschlusskriterium. Ein Anrufsammeltaxi dürfe und solle zwar keine Konkurrenz zu einer Buslinie sein. Aber: Es werde im Süden trotzdem noch Ecken geben, wo die nächste Bushaltestelle ein bis zwei Kilometer weit weg ist. „Dort könnte ein Sammeltaxi eine sinnvolle Ergänzung sein.“