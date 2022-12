Neue Selbsthilfegruppe: Wenn das eigene Kind unter Depressionen leidet

Von: Frank Jaursch

Wenn die Dunkelheit sich auf die Seele eines Jugendlichen legt, leiden auch die Angehörigen. Eine neue Selbsthilfegruppe für Eltern von psychisch erkrankten Jugendlichen hat sich in Syke gegründet. © dpa

In Barrien trifft sich seit Kurzem einmal monatlich eine neue Selbsthilfegruppe für Eltern depressiver Kinder. Weitere Teilnehmer sind willkommen.

Syke – Fast unmerklich fing es an, 2017. Tessa war gerade 13, aus einem aufgeweckten Mädchen war ein Teenager geworden. Vielleicht mal ein bisschen zu laut, vielleicht mal ein bisschen überdreht. Ein normaler junger Mensch. Die Veränderungen begannen schleichend. „Ich hatte Angst, wieder zu nerven, und wurde immer stiller“, erinnert sich die heute 18-Jährige, die in Wirklichkeit anders heißt, im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Die Tochter versteckt ihre Essstörung ‒ und betrachtet sich selbst als gesund

Ihre Mutter Nadine – auch ihren Namen haben wir geändert – merkte irgendwann: „Da stimmt was nicht.“ War das nur die Pubertät? Oder mehr? In Tessa sah es zu diesem Zeitpunkt schon viel dunkler aus, als ihr Umfeld vermutet hätte. Die Traurigkeit breitete sich aus, kanalisierte sich im Wunsch, abzunehmen. Ihr morgendliches Müsli wog sie heimlich ab, um bloß nicht zu viel zu essen. Sie disziplinierte sich, verlor Kilo um Kilo. „Als Essstörung hab ich das selbst gar nicht gesehen“, schildert sie. Nur die Traurigkeit blieb. „Ich dachte nur: Warum bin ich so anders als die anderen? Warum kann ich nicht normal sein?“

Kontakt und Anmeldung Maren Mimus (Selbsthilfe-Kontaktstelle Kibis)

05442 / 80 404 131

selbsthilfe@ igel-barnstorf.de

Während sie ihre Gefühlswelt nicht mehr unter Kontrolle hatte, war Tessas Kontrolle über die Kalorien das Einzige, was ihr blieb. Bis es fast zu spät war. Tessa war eine Meisterin im Vertuschen ihres körperlichen Zustands geworden – selbst Familienmitgliedern gegenüber. Doch während eines Urlaubs sah Nadine, wie dürr ihre Tochter geworden war. Längst hatte der Körper des Mädchens in den Notmodus geschaltet: Der Puls der 13-Jährigen lag noch bei gerade 30 Schlägen pro Minute. Lebensgefahr.

Ein Schock für die ganze Familie. Doch in die Traurigkeit der Mutter mischte sich schnell auch Kampfgeist: „Ich dachte: Wir haben diese Aufgabe vom Leben gekriegt“, sagt Nadine, „und wir schaffen das auch zusammen!“

Funktionieren und erfüllt leben ‒ ein Unterschied

Tessas dreimonatiger Aufenthalt in einer Klinik, die auf Fälle von Essstörungen spezialisiert war („ich hab gemerkt: Die wollten mir wirklich helfen“), sollte nur eines von vielen Kapiteln sein, die Nadine und Tessa durchstehen mussten. In erstaunlicher Offenheit schildern beide die Achterbahnfahrt, die sie an die Grenze des Ertragbaren brachte.

Hoffnungen und Enttäuschungen, Hilfsbereitschaft und Unverständnis. Nadine musste zusehen, wie ihre Tochter ihr zu entgleiten drohte. Denn an die Stelle der Traurigkeit kam bei ihrer Tochter etwas noch Schlimmeres: Leere. „Ich habe nichts mehr empfunden“, sagt Tessa. „Ich konnte nicht mehr weinen. Da war nichts.“

Sie ging weiter zur Schule, bewältigte ihre Aufgaben. „Ich habe funktioniert, aber gut ging’s mir nicht.“ In dem Mädchen wuchs eine gefährliche Erkenntnis: „Vielleicht ist es für alle leichter, wenn ich weg bin!?“

Den Selbstmordversuch im eigenen Kinderzimmer überlebte Tessa nur, weil ein Freund richtig reagierte und die Familie nachts aus dem Schlaf riss. Wieder Klinik, wieder Reha. Tessa litt, Nadine litt mit. „Deinem Kind geht es nicht gut, und du kannst nichts tun.“ Doch in ihr wuchs eine wichtige Erkenntnis: Wenn sie für ihre Tochter da sein wollte, musste sie auch selbst für sich sorgen. „Du musst Kraft tanken. Du darfst Spaß haben!“

Die endlos scheinenden Monate der bedrückenden Dunkelheit um sie herum bewältigte Tessa. In ihrem Fall halfen auch eine neue Diagnose und – nach aufwendiger Suche – die richtigen Medikamente, um den Lebensmut wiederzufinden. Schritt für Schritt arbeitete sich die Jugendliche heraus.

Mutter und Tochter betonen den Wert vom Gespräch über die Krankheit

Heute geht es Mutter und Tochter gut. Sie haben die Stärke, über diese Phase zu sprechen. Denn beide sind überzeugt: Sprechen hilft.

Während der Anfangsphase hatte die Sykerin in Bremen eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Depressionen besucht. Der Austausch mit anderen, die in einer vergleichbaren Situation waren, tat ihr spürbar gut. Die eigene Situation zu schildern – und in das wissende, mitfühlende Lächeln anderer zu blicken – das half ihr. „Erfahrungen einiger wurden zu hilfreichen Tipps für andere“, so Nadine.

Die Entfernung nach Bremen machte einen längeren Besuch der Gruppe unmöglich, doch die Sykerin spürte, wie gut ihr der Austausch tat. „So was in der Art fehlte hier“, bedauert sie. „Ich hätte mir ein solches Angebot gewünscht.“

Noch während des Kampfes gegen die Depression sprachen Mutter und Tochter darüber, dass man selbst hier ein solches Angebot auf die Beine stellen könnte – „wenn man mal in ruhigeren Gewässern ist“. Vor einigen Monaten fühlte sich Nadine stark genug, um sich Rat bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kibis zu holen.

Der Sykerin fehlt ein Gesprächskreis, also gründet sie ihn selber

Die Barnstorfer Selbsthilfe-Profis hatten viele Tipps für Nadine in der Vorbereitung einer neuen Gruppe parat. „Eine tolle Sache, dass es so was gibt“, sagt die Sykerin. Sie hat vor Kurzem die Selbsthilfegruppe für Eltern von psychisch erkrankten Jugendlichen gebildet. Nadine leitete – begleitet von Kibis-Mitarbeiterin Maren Mimus – das erste Treffen und ist begeistert von der Erfahrung. „Menschen mit unterschiedlichem familiärem Background befinden sich im selben Boot. Alle vereint die Sorge um das eigene Kind.“

Einmal im Monat kommen Betroffene im Hachehuus, dem evangelischen Gemeindehaus in Barrien (Glockenstraße 14a) zusammen – immer am dritten Montag im Monat. Nadine möchte helfen, die Gruppe zu etablieren. Mut zu machen. Es ist ihr Motto, in jedem Schlechten etwas Gutes zu sehen. Und ihr Wunsch, anderen Menschen in dieser Situation ein wenig helfen zu können.