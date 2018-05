Syker Hallenbad: Neubau wäre deutlich teurer

Syke - Von Michael Walter. An der Sanierung des Syker Hallenbads geht kein Weg vorbei: Das ist die einhellige Meinung des Ausschusses für Generationen. Einstimmig befürwortete das Gremium am Mittwochabend das Konzept. Die Zustimmung des Rats vorausgesetzt, würde die Stadt über mehrere Jahre verteilt rund 7,2 Millionen Euro investieren. Plus Mehrwertsteuer und mögliche Preissteigerungen.

7,2 Millionen Euro netto bedeuten etwa 8,5 Millionen Gesamtkosten. Einen Teil würde die Stadt über den Verkauf von Grundstücken finanzieren, den Rest über Kredite. Rund 500.000 Euro Fördergelder sind eingeplant.

Ausführlich hatte Christian Bär vom Architektenbüro Janßen, Bär und Partner aus Bad Zwischenahn dem Ausschuss Art und Umfang der im Hallenbad festgestellten Schäden und Mängel vor Augen geführt: Starke Abnutzung überall, Technik und Ausstattung sind nicht mehr zeitgemäß und zahlreiche Leckagen greifen die Substanz an. Im Keller haben sich durch Auswaschungen bereits regelrechte Tropfsteine gebildet. „Das heißt, das geht schon über einen sehr langen Zeitraum“, so Bär.

Entkernung bis zum Rohbau

Die Sanierung ist radikal: Entkernung bis zum Rohbau lautet die Devise. Fast zwangsläufig stand damit die Frage im Raum: Wäre es da nicht günstiger, das Bad komplett abzureißen und neu zu bauen? „Nein“, nahm Bär die Antwort vorweg. „Ein vergleichbarer Neubau wäre mindestens 10 bis 15 Prozent teurer.“ Das Syker Hallenbad sei insgesamt sanierungsfähig und auch sanierungswürdig. Wenn auch die Technik auf dem Standard von Olympia 1972 sei: „Das Beckenprogramm ist noch zeitgemäß.“

Karsten Bödeker (SPD) merkte an, ein entscheidender Punkt sei in der bisherigen Diskussion ein wenig untergegangen: „Wir kommen um eine Sanierung gar nicht herum, weil uns das Bad ansonsten dichtgemacht wird.“ Bär hatte das in seinem Vortrag lediglich in einem Nebensatz erwähnt: Ab 2020 gelten neue Vorschriften zur Betriebssicherheit, die das Bad in seinem jetzigen Zustand nicht erfüllen würde. Das betrifft etwa die Lagerung der Chemikalien für die Wasseraufbereitung, aber teilweise auch die Elektrik.

15 bis 16 Monate geschlossen

Zum technischen Aspekt kommt noch hinzu: Auch das Gewerbeaufsichtsamt ist nicht mehr bereit, die fehlenden Mitarbeiterräume länger hinzunehmen. Wie bereits mehrfach berichtet, gibt es für das Personal lediglich improvisierte Umkleiden und Duschen.

Während der Sanierung wäre das Bad 15 bis 16 Monate geschlossen. „Was passiert in dieser Zeit mit den Kindergärten, Schulen und Vereinen?“, kam die Frage aus dem Ausschuss. Schulen und Kindergärten könnten alternativ Sportunterricht anbieten, antwortete Bauamtsleiter Hein Sievers. „Die Schwimmvereine haben in der Tat ein Problem.“ Das Barrier Hallenbad könne nur begrenzt zusätzliche Kapazitäten aufnehmen. „Den Vereinen bleibt dann nur, sich umzuschauen, was es in der näheren Umgebung für Möglichkeiten gibt.“

