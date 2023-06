Dolce Vita im Syker Amtshof: gelungene Neuauflage für Festa Italiana

Von: Dierck Wittenberg

Die Neuauflage der Festa Italiana in Syke ist geglückt: Zahlreiche Besucher besonders am Samstagabend haben für zufrieden-erschöpfte Gastronomen gesorgt. Der Amtshof hat sich als Veranstaltungsort bewährt.

Syke – Gäste, die „la dolce vita“ genießen. Und Gastronomen, die genau das ermöglichen. Das ist das Rezept der Festa Italiana, das vier italienische Gastronomen aus Syke nach vierjähriger Pause am vergangenen Wochenende wieder auf die Beine gestellt hatten. Erstmals auf dem Amtshof. Dieses Rezept ist offenbar aufgegangen.

Loredana Castelluccia, Tochter des „Casa d’ Italia“-Chefs Pino, berichtet von einem rappelvollen Samstag mit toller Stimmung. Man habe den Besuchern die Sehnsucht angemerkt, wieder zu leben und zu lachen. „Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen“, freut sie sich. Loredanas Fazit: „Wir haben ein bisschen Italien nach Syke gebracht.“

„Papa hat über 150 Kilo Scampi verkauft“, kann Loredana berichten. Papa Pino bestätigt: „Das war einer der schönsten Abende, die wir hier erlebt haben.“ Die Premiere – also die erste Festa Italiana im Jahr 2014 – sei vom Samstagabend noch einmal getoppt worden. „Gestern war überragend“, bestätigt auch Francesco Valentini von Piazza Valentini.

Am Sonntag geht es im Vergleich dazu ruhiger zu. „Quando, quando, quando“ schallt von der Bühne, von der Pino Cremone mit italienischen Schlagern für Stimmung sorgt. Zwischendurch bleibt ihm und den Männern und Frauen hinter den Tresen zu diesem Zeitpunkt aber auch Zeit für eine kühle Erfrischung.

Zum Beispiel ein Eis von Mariano Paderi. „Sehr gut, das war bombastisch“, sagt er über den Vortag. „Wir haben gelacht, getanzt und gearbeitet.“ Für ihn sei um 24 Uhr Schluss gewesen – aber nicht, um Feierabend zu machen, sondern um bis circa 3 Uhr mehr Eiscreme zu produzieren, sagt er nach einer für ihn kurzen Nacht. Dreißig große Schalen Eis seien allein am ersten Tag weggegangen, zweimal habe er nachproduzieren müssen, so der Betreiber des Eiscafés an der Hauptstraße. Dass es am zweiten Tag noch einmal so voll wird wie am Abend vorher, damit rechnet Mariano Paderi nicht, schließlich müssen die Leute am Montag wieder arbeiten.

Aber auch so sind die Stehtische und die kariert beziehungsweise grün, weiß und rot gedeckten Bierzeltgarnituren bereits gegen 14 Uhr wieder gut besetzt. Und an den Tischen sieht man Besucher mit kühlen Getränken und zufriedenen Gesichtern.

Zum Beispiel Susanne Nonnenkamp, die mit ihrem Mann Thomas zum Essen vorbeigekommen ist. „Es ist super gemacht“, lobt sie die Organisation der Festa Italiana. Schade sei nur, dass man angesichts des kulinarischen Angebots nicht alles probieren könne. Der Amtshof hat es Susanne Nonnenkamp angetan: „Es ist schön hier, man könnte hier öfter so eine Veranstaltung machen.“ Sie lebe schon lange in Gessel, aber dass der Amtshof so genutzt werde, habe sie noch nie gesehen.

„Das ist einfach eine tolle Location“, findet auch Oliver Launer und lobt die Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Der Bassumer Veranstaltungsmanager war zum ersten Mal bei der Organisation mit an Bord. Zusammen mit den Gastronomen strebt er künftig einen Zwei-Jahres-Rhythmus an. Bisher hatte es die Festa Italiana 2014, 2017 und 2019 gegeben. Rund 3000 Besucher sind nach Launers Zählung bei der Neuauflage gewesen. Das sei – auch angesichts der Hitze am Sonntag – „sehr gut“.