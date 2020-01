Stadt Syke spendet Feuerwehr-MTW: Neuanfang in 1500 Kilometern Entfernung

Schlüsselübergabe (v.r.): Zsuzsanna Marton nimmt aus der Hand von ihrer Syker Bürgermeister-Kollegin Suse Laue den Schlüssel für das Feuerwehrfahrzeug entgegen. Saskia Heymann, Sachbearbeiterin für Brandschutz in der Stadtverwaltung, hat dem Ford Transit noch eine zusätzliche Ladung an Feuerwehr-Zubehör spendiert.

Syke - Gerade mal 112.000 Kilometer hat er auf dem Buckel, der rote Ford Transit mit der Aufschrift „Feuerwehr“. Doch nach 17 Jahren liegen schon viele Einsätze hinter dem Mannschaftstransportwagen (MTW) der Syker Ortsfeuerwehr.

Vor einem halben Jahr bekam die Wehr ein neues Fahrzeug, der „Alte“ wurde in schönstem Behördendeutsch „außer Dienst gestellt“. Jetzt bekommt der MTW doch noch einmal Gelegenheit, sich in den Dienst einer guten Sache zu stellen – im rumänischen Agris, rund 1500 Kilometer von Syke entfernt.

Zsuzsanna Marton, die Bürgermeisterin des 2100-Einwohner-Ortes, ist nach Syke gekommen, um das Fahrzeug in ihre Heimat zu fahren. Dort soll es der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr als zweites Fahrzeug dienen.

Seit zwei Jahren pflegt die 37-Jährige einen regen Austausch mit ihrer Syker Amtskollegin Suse Laue, hatte die Bürgermeisterin und ihre ehrenamtlichen Kolleginnen Edith Heckmann und Gabriele Beständig 2018 bereits zu Gast in ihrer rumänischen Heimat. Per E-Mail hatte Laue jetzt gefragt, ob Marton vielleicht Bedarf an einem ausgedienten Feuerwehrwagen hatte. „Innerhalb von zehn Minuten hatte ich eine Antwort“, verkündet Laue nun lachend. Deren Inhalt lautete in etwa: Na klar!

Denn ein solches Fahrzeug hatten die freiwilligen Aktiven in Agris bislang noch nicht. Ihr Löschfahrzeug, so erzählte Marton, ist rund drei Jahrzehnte alt und kam vor drei Jahren – aus Wuppertal. Der MTW soll nun den kleinen Fuhrpark der örtlichen Feuerwehr ergänzen. Vorher muss er noch die 1500 Kilometer in den rumänischen Nordwesten zurücklegen, direkt in die Nähe des Dreiländer-Ecks von Ungarn, Rumänien und Ukraine. Platz genug für Zsuzsanna Marton, ihren Mann und ihre beiden Kinder ist darin allemal. Und das, obwohl es noch eine ordentliche Zugabe aus dem Syker Feuerwehr-Fundus gibt. Saskia Heymann, bei der Stadtverwaltung zuständig für Brandschutz, hat den hinteren Bereich des MTW vollgepackt mit feuerwehrtechnischer Ausrüstung – Helme, Kleidung, wasserführende Armaturen.

„Einige Feuerwehr-Vorschriften haben sich zum Jahreswechsel geändert“, erklärt Laue. Was dazu führte, dass Ausrüstung, die bis zum 31. Dezember noch im Einsatz war, jetzt hier nicht mehr genutzt werden darf. „Eine irre Situation“, findet nicht nur die Bürgermeisterin. Für die Besucherin aus Rumänien aber eine sehr gute Nachricht.

Eigentlich hatte Marton vor drei Jahren von ihrer deutschen Kollegin nur einen Erfahrungsaustausch in Gang bringen wollen: „Ich wollte wissen, wie das Leben einer deutschen Bürgermeisterin ist“, erklärt sie. In vielen Bereichen haben Laue und Marton Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede festgestellt. Den roten Ford Transit nimmt sie dankbar mit in ihre rumänische Heimat. Nur ein Wunsch der Familie bleibt unerfüllt: Die beiden Kinder (8 und 10) von Marton wollten die Grundschule am Lindhof nach einer Besichtigung „am liebsten mit heimnehmen“. Aber so viel Platz hat selbst das Raumwunder Ford Transit nicht.