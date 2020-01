Freispruch im Syker „Nazi“-Prozess: Aussagen der Opfer widersprüchlich

Politiker-Ehepaar fühlt sich beleidigt

Am Amtsgericht wurde der „Nazi"-Prozess in Syke abgehalten.

Syke/Stuhr/Bremen – Unter größeren Sicherheitsvorkehrungen mit Personenkontrolle, verstärkter Besatzung der Justizwachtmeisterei und mit einem Polizeiaufgebot fiel am Dienstag im Syker Gerichtssaal 117 das Urteil in einem Beleidigungsprozess, in dem verhandelt wurde, ob ein Bremer AfD-Politiker und dessen Frau als „Nazi“ beschimpft worden sind.