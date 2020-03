Nächster Halt: Theater

Syke - Von Horst Meyer. Begeisternde Musiker trafen auf begeisterungsfähiges Publikum. Stehend bejubelten rund 200 Besucher im ausverkauften Saal der Kreissparkasse die Akteure des von JFK angebotenen Preisträgerkonzerts.

Die Gewinner des von der BBC Radio Scotland veranstalteten Young Scots Trad Awards machten auf ihrer Tour durch Deutschland auch in Syke Halt. Laut Programmheft ist traditionelle Folkmusik nirgends so tief verankert wie in Schottland. Auch die junge Generation liebt den Gesang alter Balladen und das Spiel auf Fiddle, Pipe oder Harfe.

„Nach 2018 und 2019 bieten wir diese Musik jetzt bereits zum dritten Mal in Syke an. Publikumsmäßig haben wir uns in jedem Jahr gesteigert“, berichtete JFK-Vorsitzender Gerd Harthus. Nach kurzer Begrüßung durch Rainer Köster führte Petra Eisenburger durch das Programm. Sie stellte die jungen Musiker vor, die seit Kindestagen Instrumente spielen. Jeder von ihnen hat am Royal Conservatoire of Scotland studiert und mittlerweile verschiedene Musikwettbewerbe gewonnen.

Die Syker bekamen Livemusik auf hohem Niveau zu hören: Benedict Morris an der Geige, Hannah Rarity mit ihrer Stimme, Ross Miller mit Dudelsack und Pipes sowie Luc McNally als Begleitgitarrist lieferten einen beeindruckenden Nachweis ihres Könnens ab. Im ersten Teil mit Solostücken, wobei die Instrumente in der Regel durch die Gitarre begleitet wurden.

Alle Solisten hatten ihre Hausarbeiten gemacht und begrüßten das Publikum in deutscher Sprache. Dabei sprachen sie sogar Syke richtig aus.

Benedict Morris eröffnete den Solo-Reigen und lud gleich bei „The Whistler“ zum Mitklatschen ein. Das Publikum ging von Beginn an begeistert mit. Hannah Rarity, von der Moderatorin angekündigt als „Stimme wie Schottland: glasklar, volle Kraft und volle Seele“, sorgte mit dem a cappella vorgetragenen „Rose O'Summerlee“ Lied für Gänsehaut. Man hätte in dem Moment eine Stecknadel im Konzertsaal fallen hören können.

Ross Miller erfüllte allein durch sein Äußeres allgemein bekannte Klischees für Dudelsackpfeifer. Lediglich der Schottenrock fehlte. Auch er überzeugte musikalisch, was bei einem Weltmeister der World Pipe Band Championship 2017 auch nicht verwunderte.

Luc McNally – der einzige „Wiederholungstäter“ bei den Young Scots, der schon 2019 in Syke war – fühlte sich in seiner Gitarrenbegleitung offensichtlich wohl. Bei einigen Stücken lieferte er dann auch noch den Backgroundgesang.

Sein Solo kam erst nach der Pause im zweiten Teil des Konzerts. Hier spielten die Solisten in unterschiedlichen Zusammensetzungen traditionelle Weisen, die hin und wieder auch an irische Musik erinnerten. Die Grenzen scheinen hier fließend zu sein.

Im ersten Stück nach der Pause vereinten die Musiker an Geige, Dudelsack und Gitarre Marsch, Polka und Tango in einem schwungvollen Stück. Man merkte ihnen an, dass auch das achte von insgesamt neunzehn Konzerten noch Freude bereitete. Sie durften die Bühne erst nach mehreren Zugaben verlassen.

Petra Eisenburger versprach, auch im kommenden Jahr wieder nach Syke zu kommen – wieder mit anderen Gewinnern. Wenn auch dann wieder eine Steigerung der Publikumszahl zu erwarten ist, sollten die Veranstalter über einen Wechsel ins Syker Theater nachdenken.