Lesung: Wo des nachts der Winnewupp tobt

Dr. Reinhard Goltz und Rita Schloendorf bei der „Ottjen Aldag“-Lesung in der Barrier Wassermühle.

Barrien - Von Dagmar Voss. Pralle Sprachbilder und sympathische Schilderungen aus längst vergangenen Zeiten gab es bei der Auftaktlesung zum neuen Halbjahresprogramm des Kulturvereins Rüttelschuh in der Barrier Wassermühle. Eine ungewöhnliche Lesung, zweisprachig in Platt- und Hochdeutsch.

Zum 115. Geburtstag von Heinrich Schmidt-Barrien, dem bekannten Schriftsteller und Sohn Sykes, galt das Interesse einem künstlerischen Werk aus dem Bereich niederdeutscher Prosa: Georg Drostes „Ottjen Alldag“, das in drei Bänden beim Bremer Kellner-Verlag erschienen ist. Geschrieben hatte es der Schriftsteller (1866 - 1935) in Anlehnung an sein eigenes dramatisches Leben, und damit Bremer Originalschauplätze lebhaft illustriert.

Die Verbindung zwischen beiden Autoren soll eng gewesen sein, schilderte Dr. Reinhard Goltz vom Institut für niederdeutsche Sprache. Der ausgewiesene Fachmann für die Erforschung und Belebung des Plattdeutschen las den Originaltext, Rita Schloendorf, die die hochdeutsche Übersetzung verfasst hat, las den hochdeutschen Teil.

„Vielleicht treffe ich den original Bremer Zungenschlag nicht immer, wenn ich in Fahrt bin“, erklärte Goltz, denn sein eigenes Platt wurde in Finkenwerder und in Kiel geprägt. Dem Hörgenuss tat diese Mischung keinen Abbruch.

Ottjen – die plattdeutsche Verniedlichung von Otto – ist ein echtes Bremer Original, ein vitaler Bengel, und hält seine Familie ganz schön auf Trab. Was sich da so alles tat in seiner Kindheit und Jugend, das geriet zum Kopfkino. Urkomisch und manch einen an eigene Erlebnisse aus der Kindheit gemahnend.

Zum Beispiel, wie der Junge Puppen und anderes in der Regentonne versenkt – und beim Rausholen das ganze Ding umstürzt. Auch die Erzählung zu Gerüchen, Geräuschen und Geschehnissen in der Ausspannwirtschaft am Osterdeich – Wagenrütteln, Rädergescharre, Hühnergackern gehörten dazu – sorgte für ein spannendes Hörerlebnis.

„Das ist toll vorgelesen und mit so vielen Begriffen, die ja heute gar nicht mehr vorkommen“, freute sich Zuhörerin Ursula Hüneke, wobei sie den Äbär (Storch), den Rottenbieter (Rattenbeißer), Schrapsschinken (Fiedel) oder den Winnewupp (Maulwurf) dazuzählte. Die Krönung für die Lachmuskulatur war sicher die Rede in Missingsch zu einer Fahnenweihe, die Goltz herrlich anschaulich halten konnte.