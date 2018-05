Vogelkundliche Wanderung durch den Krendel

Wer die Vögel versteht, weiß, was im Wald los ist

+ © Husmann Interessantes über die Vogelwelt erfuhren die Teilnehmer des Rundgangs durch den Krendel von Björn Hombergs. © Husmann

Syke - Von Dieter Niederheide. In der Natur um Dötlingen gibt es mehr Nachtigallen als im Syker Krendel – davon ist Dieter Kammann überzeugt. Der Schatzmeister des Hegerings Wildeshausen und Insider in Sachen Vogelwelt war am Samstag aus Wildeshausen gekommen, um an der vogelkundlichen Wanderung durch den Krendel mit Björn Hombergs von der Wildnisschule Schattenwolf teilzunehmen.