Nach dem Vorbild der großen Meister

Syke - Von Riccardo Terrasi. „Spuren der Moderne“: Unter diesem Titel hat am Sonntagvormittag die Malgemeinschaft Gruppe 87 im Kreismuseum ihre Ausstellung eröffnet. Die Gruppe wurde 1987 von der ehemaligen Grafikerin, Kunsterzieherin und VHS-Dozentin Heide Beckmann gegründet und widmet ihre Werke derzeit den großen Meistern der klassischen Moderne.

Im Zentrum steht die expressionistische Malerei in Acryl und Aquarell. Das Ackerbürgerhaus des Kreismuseums, in dem die Ausstellung nun zu sehen ist, war sehr gut besucht, viele Interessierte standen staunend vor den Gemälden.

Zur Eröffnung richtete Museumsleiter Dr. Ralf Vogeding einige Worte an die Gäste: Erstmals hatte die Künstlergemeinschaft bereits 1989 im Museum ausgestellt. Die derzeitige Ausstellung ist auch anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Gruppe 87 gewidmet. „Kunst und Malerei soll das Leben der Künstler und das der Zuschauer bereichern. Sie soll einfach etwas Freude bringen“, äußerte Vogeding. Musikalisch begleitete Wilfried Cornau die Vernissage am Akkordeon.

Die Künstlergemeinschaft um Heide Beckmann befindet sich in einem fortwährenden Lern- und Weiterentwicklungsprozess: Jeden Montag kommen die Damen in der Grundschule Leeste zum Zeichen und Malen zusammen, aber auch, um sich gegenseitig zu inspirieren und kritisch zu beurteilen. Beckmann betonte die Wichtigkeit dieses steten Entwicklungsprozesses im künstlerischen Schaffen, der sich auch in der Beschäftigung mit der Kunstgeschichte vollzieht: „Wichtig ist, sich nicht nur mit eigenen Werken zu beschäftigen, sondern sich auch den Stilen der Vergangenheit wie der klassischen Moderne zu öffnen. In der Ausstellung geht es daher auch um die Kunstgeschichte.“

Die Ausstellung ist kein reiner kunsthistorischer Exkurs, sondern besticht durch ihre eigenständigen Interpretationen und die große Bandbreite an Darstellungsformen, Techniken, Sujets und Farbgebungen. Jede der 13 Künstlerinnen bringt dabei ihren eigenen Stil und ihren persönlichen Duktus zum Ausdruck. Die flächig gehaltenen Formen, die klare Linienführung und ausdrucksstarke Farben vieler Gemälde bringen die Anlehnung an den Expressionismus zum Ausdruck und erinnern an Werke von Marc oder Macke. Doch wurden auch andere Strömungen der Zeit vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis etwa 1945 neu interpretiert. So bestechen einige Werke mit kubistischen Elementen nach Braque und Picasso, während andere Gemälde die feine „Tupf-Technik“ des Pointillismus aufweisen. Die Darstellungen umfassen Stadt- und Landschaftsbilder, aber auch Figuratives.

Insgesamt besticht die Ausstellung mit großem Facettenreichtum: Wie Beckmann betont, sollen die Werke die Sichtweise des Betrachters erweitern und ihm die Möglichkeit geben, von seiner eigenen Fantasie und Vorstellungskraft Gebrauch zu machen. Die Gemälde sind bis zum 5. Januar 2020 im Ackerbürgerhaus zu sehen.