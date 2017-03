Nach 26 Jahren: Mann soll Heim verlassen

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Die Pflege stärken – das ist Ziel des neuen Pflegestärkungsgesetzes. Doch genau das bewirkt im Landkreis Diepholz exakt das Gegenteil: Ein 64-Jähriger, der dringend auf Hilfe angewiesen ist und seit 26 Jahren in einem Pflegeheim lebt, soll jetzt ausziehen. Grund: Weil er nach den neuen Vorgaben den Pflegegrad 1 erhält, hat er keinen Anspruch mehr auf seinen Heimplatz. Darauf haben nur Menschen ab dem Pflegegrad 2 ein Anrecht.

Für den 64-Jährigen seien zuvor Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gezahlt worden, erläuterte Ulrike Tammen als Leiterin des Landkreis-Fachdienstes Soziales gestern im Fachausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales. „Es liegt eine psychische Erkrankung sowie eine Alkoholproblematik vor“, berichtete sie zum Gesundheitszustand des 64-Jährigen. Der schriftliche Bescheid der Pflegekasse über die Änderung des Pflegegrades sei bereits eingegangen, erklärte die Fachdienstleiterin.

Der Landkreis und seine Kreistagsabgeordneten wollen indes nicht zulassen, dass der 64-Jährige seine vertraute Umgebung verlassen muss und allenfalls ambulante Unterstützung bekommt.

Unter der Leitung des Ausschuss-Vorsitzenden Ortwin Stieglitz (SPD) stellten sich alle Politiker in dem Gremium mit ihrer einstimmigen Beschlussempfehlung hinter eine Übergangslösung für ein Jahr: Der Landkreis übernimmt die Kosten – und will parallel dazu alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit diese Lücke in der neuen Pflege-Gesetzgebung geschlossen wird.

Landkreis springt ein

„Es kann nicht sein, dass der Betroffene aus der Einrichtung raus muss!“, empörte sich Michael Albers (SPD). Das sah Lothar Plumhof (CDU) ganz genauso: „Es ist nicht vertretbar, den Mann da rauszunehmen.“ Ortwin Stieglitz fasste zusammen: „Wir sehen uns in einer sozialen Verpflichtung!“

Der Fachdienst Soziales hatte auf die besagte Lücke in der neuen Gesetzgebung schon im November hingewiesen – mit großer Sorge. Denn damals drohte sogar 15 Betroffenen der Auszug aus dem Heim, weil ihr Pflegegrad für eine Unterbringung nicht mehr auszureichen schien. „Von diesen 15 Betroffenen sind mittlerweile 14 mindestens in den Pflegegrad 2 übernommen worden“, berichtete Ulrike Tammen.

Diese Menschen dürfen also auch ohne Ausnahmeregelung in ihrer vertrauten Umgebung bleiben.

Rubriklistenbild: © dpa