Solidaritätsbekundung in Syke: „Kein Recht auf Nazipropaganda!“

300 bis 400 Teilnehmer

+ © Lentvogt Die Demonstranten zogen vom Bahnhof durch die Stadt bis zum Restaurant Martini. © Lentvogt

„Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda!“ Immer wieder schallten am Samstag Parolen gegen Rassismus durch Syke. Nach einer Kundgebung am Syker Bahnhof machten sich 300 bis 400 Menschen mit Fahnen und bunten Plakaten auf in Richtung des Martini.