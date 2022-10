Nabu-Kindergruppe in Syke präsentiert Escape-Room

Von: Frank Jaursch

Teilen

Was hat es bloß mit dieser prächtigen Feder auf sich? Mailina (10) grübelt nur scheinbar – sie hat den Escape-Room längst geschafft. © Frank Jaursch

Die Kinder- und Jugendgruppe des Nabu Syker hat für die Ferien ein besonderes Angebot ausgearbeitet: Für alle kleinen und großen Knobler stellen sie am Hohen Berg einen Escape-Room zur Verfügung. Wer Lust hat, kann sich bei diesem Spielkonzept auf die Suche nach unbekannten Eierdieben machen – und beim Rätseln ganz viel über Vögel erfahren.

Gessel-Leerßen – Die Uhu-Eltern sind in großer Sorge: Ihr Nest ist leer! Unbekannte haben die Eier gestohlen. Wer waren die Täter? Eine erste Spur gibt es – wenn sich nur jemand finden würde, der ihr nachgeht ...

Mit wenigen Sätzen ist die Vorgeschichte des Escape-Room-Abenteuers erzählt, zu der jetzt die Kinder- und Jugendgruppe des Nabu Syke (Naju) einlädt. Während der Herbstferien haben kleine und große Knobler die Möglichkeit zu einer „spannenden Reise durch die Welt der Vögel“, wie Birgit Fellermann das Abenteuer bezeichnet.

Räume am Hohen Berg In Leerßen sind bestens geeignet für Escape-Room

Fellermann, Leiterin der Kindergruppe, hat sich die Geschichte gemeinsam mit „ihren“ Naju-Kindern ausgedacht und gemeinsam mit dem Jugendlichen Marten Pawel die Rätsel konzipiert. Auf der Suche nach einem geeigneten Raum wurden die Macher schnell fündig: Die stadteigenen, vom Nabu gepachteten Räume am Hohen Berg in Leerßen sind quasi wie geschaffen dafür. Denn an der Wand sind mehrere Schaukästen befestigt, deren Exponate ganz wunderbar in das Abenteuer eingearbeitet werden konnten.

Wer sich auf die Spur der Uhu-Eierdiebe macht, hat eine ebenso unterhaltsame wie lehrreiche Stunde vor sich. So geht es unter anderem darum, Federn einer Vogelart zuzuordnen, Nester zu vergleichen, das Zwitschern zu identifizieren oder auch zu imitieren. Wo findet sich der Schlüssel für dieses Schloss? Wie lautet die Zahlenkombination, um den Schrank zu öffnen? Wer eine Aufgabe richtig löst, bekommt gewissermaßen ein Puzzleteil der Lösung – und einen Hinweis auf das folgende Rätsel. So nähert man sich Schritt für Schritt dem guten Ende für alle Vögel.

Ab Klasse drei ohne Eltern, jünger: mit Eltern

Mädchen und Jungen „ab Klasse drei“ sind laut Birgit Fellermann eingeladen, sich an die Aufgabe zu wagen. „Aber es sind natürlich auch kleinere Kinder mit ihren Eltern willkommen.“ Bewusst haben die Rätsel-Ersteller die Aufgaben nicht zu schwer gemacht, damit der Spaß immer größer ist als der Frust.

Und wenn es mal gar nicht weitergeht, gibt’s schon mal ein paar kleine Hilfestellungen von den Naju-Gastgebern. „Bislang“, sagt Fellermann mit einem Schmunzeln, „sind noch alle herausgekommen.“

Anmeldung Wer den Escape-Room ausprobieren möchte, wird gebeten, einen Termin zu vereinbaren – telefonisch unter 04241 / 3571 oder per E-Mail an birgit.fellermann@ web.de.

Escape-Room Das Spielprinzip des Escape-Rooms – also eines Raumes, aus dem die Spieler sich innerhalb einer vorgegebenen Zeit befreien müssen, indem sie Rätsel lösen – hat seinen Ursprung in Computerspielen.

Um das Jahr 2010 herum wurde in Japan erstmals eine Variante entwickelt, die nicht virtuell im Computer, sondern in einem „echten“ Raum spielte. Von dort aus trat das Phänomen Escape Room in der Folge seinen Siegeszug in der ganzen Welt an.

Zwischen 2013 und 2015 etablierte sich das Prinzip zunehmend auch in Deutschland. Aufgabe der Teilnehmer, die meist in einer Gruppe starten, ist es, mit Teamwork, Geschicklichkeit, Kreativität und logischem Denken zum Ziel zu kommen.