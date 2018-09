Die Talking Horns begeistern ihr Publikum am Hohen Berg

Syke - Von Juraj Sivulka. Leichte Brise, sonniger Samstagnachmittag, viele Besucher, steigende Drachen im Hintergrund, etliche Kleinkinder, die ihr Spiel unterbrachen, als sie die ersten seltsam anmutenden Töne hörten – diese Atmosphäre war wie geschaffen für das Kölner Quartett, das im Rahmen des Jazz Folk & Bike Festivals in Syke auftrat. Und die Talking Horns wussten, diese mit ihren akustischen Spielereien gekonnt zu nutzen.

Schon das Eröffnungsstück, bei dem sich die Soundkünstler des „ganzen Turmes“ bedienten und mit verschiedenen Instrumenten auf mehreren Etagen ungewöhnliche Töne erzeugten, ließ erahnen, wie breit das Spektrum der Gruppe angelegt ist.

Zwar stand im Mittelpunkt des Konzerts die jazzige Blasmusik, doch das Publikum konnte sich immer wieder an der Experimentierfreudigkeit der Interpreten erfreuen, die kurzerhand ihre Blasinstrumente gegen Stöcke, Kuhglocke, Triangel, Zither und andere Hilfsmittel eintauschten, und den Turm musikalisch eroberten. Eine faszinierende Klangwelt breitete sich über dem Hohen Berg aus. Da ließ der Applaus nicht lange auf sich warten.

Die Talking Horns spielen schon seit mehr als 20 Jahren zusammen und sind in Syke nicht unbekannt. Sie traten bei verschiedenen Projekten schon mehrmals dort auf. So war es auch an diesem Tag nicht verwunderlich, dass weit mehr als 100 Besucher den Weg zum Hohen Berg fanden.

Den Klangteppich, den die Künstler mit ihren Posaunen, Saxophonen, Trompeten, einer Tuba und einem Alphorn webten, wirkte sehr naturverbunden und gleichzeitig ungewöhnlich. Die Zuhörer konnten Tierstimmen, das Wehen des Windes, aber auch Trauer ob der fortschreitenden Zerstörung der Natur erkennen.

Doch die Bläser vergaßen auch die kleinen Fans nicht. Zur Freude der herbeieilenden Kinder hatte die Gruppe ein faszinierendes Kinderlied mit im Gepäck. Kein Wunder, dass nach der von den Zuschauern erbetenen Zugabe etliche Sprösslinge zu den Künstlern eilten und ihnen noch ein Stück am Alphorn entlockten.

Die Kulisse am Hohen Berg war für Stephan Schulze, Achim Fink, Andreas Gilgenberg und Bernd Winterschladen wie geschaffen für ihren Auftritt. „Wir spielen mit allem, was uns in die Hände kommt“, verrieten die Künstler zum Abschluss, „so wollen wir musikalische Freiräume schaffen.“ An diesem Nachmittag wurde auch jeder Zwischenraum, selbst in luftigen Höhen, von der Musik erfüllt.