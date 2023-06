Musical-AG des Syker Gymnasiums probt für ihre Produktion „(Un)traditionell“

Von: Frank Jaursch

„Aufstellen zum Gruppenbild!“ Im Syker Theater läuft die Probenwoche für das Musical „(Un)traditionell“ der Musical-AG des Gymnasiums. © Jantje Ehlers

Die Musical-AG des Gymnasiums ist ein bisschen mehr als eine AG. Seit fast einem Jahrzehnt gibt es die jahrgangsübergreifende Einrichtung. Das Miteinander sorgt dafür, dass AG-Mitglieder die Gruppe schon als „wie eine Familie“ bezeichnen. Montag ist Premiere für das neue Stück.

Syke – Eifriges Geschnatter im Dorfladen: Die vier Tratschtanten stehen zwischen den Warenregalen und lästern leidenschaftlich – oder schwärmen, je nach persönlicher Vorliebe. Mitten im angeregten Gespräch kommt der Zwischenruf aus der Dunkelheit: „Lauter! Viel, viel lauter!“, erklingt die Stimme von Lehrerin Imke Büscher. Gar nicht so einfach, bis in die letzte Reihe des Theaters hörbar zu sein, ohne seinen Text buchstäblich herauszuschreien.

Die Herausforderungen der Akustik begleiten die Musical-AG des Gymnasiums aktuell durch ihre ganze Probenwoche. Das wird auch bei der nächsten Szene deutlich, als sich ein Party-Bus mit Touristen auf den Weg in ein beschauliches Dörfchen macht und es zur Begrüßung durch die Dorfbewohner kommt: Mehrere Dutzend Akteure auf der Bühne singen sich bei Culcha Candelas „Schöne neue Welt“ fast die Kehle wund – aber zu hören sind sie kaum. Denn die 30 Mitglieder des Musical Orchesters („The MO“), die das Stück live einspielen, „sind echt ‘ne Wand“, umschreibt es Musiklehrerin Ines Lücke. Der Orchestersound übertönt den Gesang. Doch es gibt kein Problem, für das das Lehrerinnen-Duo keine Lösung fände. Einige Sänger erhalten Headsets. „Erasmus, hol' raus, was geht!“, ruft Ines Lücke in Richtung Technik-Team.

Endlich wieder gemeinsam proben: Für die Musical-AG des Gymnasiums ist das diesjährige Projekt mit dem Titel „(Un)traditionell“ nach mehreren Jahren corona-bedingter Einschränkungen die willkommene Rückkehr zur Normalität. 2020 fiel das Projekt komplett aus, 2021 gab es bloß eine gesanglose Freiluft-Veranstaltung. Im vergangenen Jahr mussten die Lehrerinnen ihre Schüler in getrennten Kohorten proben lassen. „Das war nicht dasselbe“, findet Lücke.

Jetzt ist nicht nur die Möglichkeit zum gemeinsamen Proben zurück, sondern damit auch ein Element, das die Musical-AG für ihre Mitglieder so wertvoll macht: der Austausch von Schülern aller Jahrgänge untereinander.

Eng getakteter Zeitplan

Wie wohl bei kaum einer anderen Gruppe findet ein Miteinander von Schülern der Ober-, Mittel- und Unterstufe statt. Die Großen geben ihre Erfahrungen an die Kleinen weiter. Das Team wächst zusammen. „Wie eine Familie“, sagt Wencke (9. Klasse) und erhält zustimmendes Nicken von allen Seiten. Eine ganze Woche sind die 80 beteiligten Schüler vom normalen Unterricht befreit, um im Theater ausgiebig zu proben. Kein Zuckerschlecken: Die Luft im Theater ist phasenweise zum Schneiden. Und die jungen Schauspieler müssen in einem eng getakteten Zeitplan proben.

Das Gefühl, wenn man mit allem durch ist und dann da steht, ist unglaublich.

Dass die Vorbereitungen noch nicht so weit sind, wie die Lehrerinnen das gerne hätten, hat schon fast Tradition. Da kann es auch schon mal passieren, dass eine Lehrerin ihrem Unmut über nicht gut gelernte Texte deutlich Ausdruck verleiht. Am Ende aber wissen Büscher und Lücke, was sie ihren Schützlingen abverlangen. Texte und Gesang, mehrere Tanz-Choreografien. „Wie die hier durchhalten, das ist ne Riesenleistung“, erklärt Imke Büscher. Und auch wenn es abgedroschen klingt: Der Applaus am Ende der Vorstellung macht alles wett. „Das Gefühl, wenn man mit allem durch ist und dann da steht, ist unglaublich“, betont Elftklässlerin Tessa. Am Montagabend ist es wieder so weit.

„(Un)traditionell“ Das von Ines Lücke und Imke Büscher selbst geschriebene Musical „(Un)traditionell“ ist die siebte Produktion der beiden Lehrerinnen für die Musical-AG des Gymnasiums. 13 bekannte Musikstücke von Schlager über Pop bis Filmmusik sind in die Handlung eingearbeitet: Ein finanziell klammes Dorf auf dem Land soll sich als Idyll touristisch vermarkten lassen. Doch die Dorfbewohner sind gar nicht unbedingt so traditionell veranlagt – und geraten mit den Investoren aneinander. Zwei Vorführungen gibt es – die öffentliche Premiere am kommenden Montag, 26. Juni, um 19 Uhr (Tickets erhält man für acht Euro bei Schüttert) und eine zweite, schulinterne am Dienstag.