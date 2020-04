Hätte längst in Vereinseigentum übergehen sollen: Das Dorfgemeinschaftshaus in Heiligenfelde. Foto: Stadt Syke

Heiligenfelde - Von Michael Walter. Die gute Laune verliert Friedrich Wohlers so schnell nicht. Grund zum Lachen hat der Vorsitzende des Schützenvereins Heiligenfelde im Moment aber eher weniger. Zumindest wenn er auf den Terminkalender des Vereins blickt. Denn die Saison ist im Prinzip so gut wie gelaufen.

Schon vor Wochen hatte der Verein das Schützenfest zu Pfingsten abgesagt. Bei einer erneuten Vorstandssitzung – per Videokonferenz –hat er jetzt nachgelegt. Alle Veranstaltungen bis Ende August sind gestrichen.

Wohlers jammert nicht. „Da müssen wir halt durch“, sagt er. Der 5. September ist jetzt der nächste Termin, der ihn auf dem Kalender anlächelt: Da wäre die Majestätentour dran. Eine Radtour mit anschließendem Grillen. „Die heißt so, weil dabei in der Regel ein, zwei ehemalige Schützenkönige besucht werden“, erlärt Wohlers. Danach kämen Mitte September noch die Stadt-Kindermeisterschaften, und dann ist die Saison auch schon vorbei. „Für die Sportschützen beginnt im Oktober die neue“, sagt Wohlers.

Ein rundes Dutzend Veranstaltungen fallen damit aus. Darunter der Tanz in den Mai und das Kreisverbands-Schützenfest, für das Heiligenfelde dieses Jahr Gastgeber gewesen wäre. In der Kasse wird sich das bemerkbar machen. Von den Erlösen hätte der Verein den größten Teil seiner laufenden Kosten für Betrieb und Unterhalt des Dorfgemeinschaftshauses gedeckt. „Das werden wir überstehen“, betont Wohlers. „Da brauchen wir jetzt gar nicht so doll auf die Tränendrüse zu drücken. Wir werden deshalb keine Beiträge erhöhen müssen.“

Trotzdem: Die Kosten laufen ja weiter. Laut Wohlers machen allein Strom und Gas pro Monat etwa 1000 Euro aus. „Ich hab schon die Heizung abgestellt, damit wir in dieser Zeit jetzt nicht auch noch so viel Gas verschwenden“, sagt er.

Betrieben wird das Dorfgemeinschaftshaus von der DGH Service GbR. Und hinter der stehen die beiden SVH: Der Schützenverein Heiligenfelde und der Sportverein Heiligenfelde. Eigentümer des DGH ist immer noch die Stadt Syke. Das Gebäude hätte inzwischen eigentlich schon auf die beiden Vereine überschrieben worden sein sollen. Doch auch da hat Corona hat einen Strich gemacht.

„Der Sportverein hat dazu noch kein Votum seiner Mitglieder“, sagt Wohlers. Und das hat er nicht, weil er wegen Corona seine Jahreshauptversammlung absagen musste. Wohlers hatte Glück: Seine Schützen hatten ihre Mitgliederversammlung bereits im Januar. „Wir sind dafür.“