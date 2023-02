Schweizer Briefmarken stehen beim Großtauschtag der Syker Sammlern im Mittelpunkt

Briefmarken aus der Schweiz stehen in diesem Jahr beim Großtauschtag im Mittelpunkt. © Ulrich Tatje

Briefmarkensammler aus Syke geben ihrem Großtauschtag erstmals einen thematischen Schwerpunkt. Das Motto lautet: Schweiz.

Syke – Es ist seit vielen Jahren Tradition beim Briefmarkensammlerverein Syke und Umgebung: Mitte Februar organisieren sie einen Großtauschtag und weit mehr als 100 Sammler aus ganz Norddeutschland folgen der Einladung und kommen in die Hachestadt. Am kommenden Sonntag, 19. Februar, ist es nun wieder soweit. Um 9 Uhr sich öffnen die Türen der Mehrzweckhalle der berufsbildenden Schulen (An der Weide 8) für die Besucher, gegen 14 Uhr schließen sie wieder. Darauf weist nun der Verein in einer Presseinfo hin.

Für die Syker Sammler bedeutet dieser Großtauschtag demnach nicht nur Traditionspflege – er ist auch eine Premiere. Erstmals haben die Philatelisten dieses Treffen unter ein Motto gestellt: Schweiz. „Die meisten Sammler beschäftigen sich mit unterschiedlichen Aspekten der Deutschland-Philatelie“, heißt es in der Mitteilung. Da gebe es Dutzende von Möglichkeiten, Schwerpunkte zu setzen, sich zu spezialisieren. Darauf haben sich die meisten Anbieter des Großtauschtages eingestellt, wenn sie am frühen Morgen mit vielen Alben und Kartons anreisen, um sie dann großzügig zu präsentieren.

„Wenn dann ein Sammler etwas anderes sucht, ein etwas exotischeres Sammelgebiet, bekommt er oft zu hören: ‚Ja, habe ich, aber zu Hause. Schließlich kann ich nicht alles mitbringen‘“, weiß Ulrich Tatje, Vorsitzender des Vereins, aus eigener Erfahrung. Aus dem Dilemma haben die Syker Philatelisten ein Programm gemacht. Der Großtauschtag bekommt ein Motto, einen Schwerpunkt. Somit können sich sowohl Anbieter als auch Besucher darauf einrichten. In diesem Jahr ist es Schweiz – „ein äußerst reizvolles Sammelgebiet unseres südlichen Nachbarn“, betont Tatje.

Zur Abrundung haben die Syker die Arbeitsgemeinschaft Schweiz eingeladen, eine Gruppe innerhalb der bundesdeutschen Sammlergemeinschaft, in der sich die Schweiz-Spezialisten tummeln. Zwei Vertreter der Arbeitsgemeinschaft werden einen Infotisch aufbauen und in einigen Ausstellungsrahmen sind Beispiele zu sehen, wie sich Sammler ganz unterschiedlich mit dem Philatelie-Thema Schweiz beschäftigen können.

Wie immer gehört auch eine Tombola zum Programm des Großtauschtages. 150 Preise haben die Organisatoren zusammengetragen, vom Zollstock über den Kaffeebecher bis zu Eintrittskarten für Konzerte in Bremen („The Ten Tenors“, „Nacht des Musicals“). Natürlich sind auch Briefmarken und philatelistische Utensilien wie Alben, Pinzetten und Lupen zu gewinnen. Ein Besuch des Großtauschtages ist also in vielerlei Hinsicht ein attraktives Erlebnis.