Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Syke - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Mittwoch in Syke schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei vermutet, dass er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war.

Wie die Beamten mitteilen, war der 33 Jahre alte Mann gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße Finkenberg in Richtung Am Lindhof unterwegs, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve zu Fall kam. Der Motorradfahrer stürzte in den rechten Seitengraben und verletzte sich schwer. An dem Motorrad entstand geringer Sachschaden, heißt es weiter.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Nicolas Armer/dpa