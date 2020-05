Motorradunfälle in Okel: Zwei Männer schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer sind am Donnerstag bei Unfällen in Syke-Okel schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Syke - Zum ersten Unfall kam es gegen 13.10 Uhr. Ein 47-jähriger Mann aus Achim war mit seinem Motorrad auf der Okeler Straße (L333) aus Okel kommend in Richtung Syke unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße ab und stürzte. Der 47-Jährige verletzte sich dabei schwer und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr – ebenfalls auf der Okeler Straße. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Weyhe war in Richtung Okel unterwegs, als er vor sich eine 41-jährige Autofahrerin übersah, die in die Kuhlenstraße abbiegen wollte.

Trotz Vollbremsung fuhr der Motorradfahrer auf das Auto auf und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeug entstand leichter Schaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro, teilt die Polizei mit.

