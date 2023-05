Vor allem Motorrad-Fahrer verunglückt: Langes Mai-Wochenende in Niedersachsen fordert zahlreiche Unfall-Opfer

Von: Marcel Prigge

Zahlreiche Unfälle in Niedersachsen mit Schwerverletzten: Am langen Mai-Wochenende knallte es besonders oft. Besonders Motorradfahrer waren betroffen.

Landkreis Diepholz – Zu einer ganzen Reihe an Unfällen ist es am verlängertem Mai-Wochenende in Niedersachsen gekommen. Vor allem im Landkreis Diepholz verunglückten zahlreiche Motorrad-Fahrer. So verletzten sich etwa in Syke und Bruchhausen-Vilsen mehrere Menschen, teilweise wurden sie nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Motorradunfälle in Syke und Bruchhausen-Vilsen: Zwei Schwerverletzte am 1. Mai

Wie die Beamten mitteilen, kam am 1. Mai gegen 14 Uhr ein 23-Jähriger in Henstedt auf der Henstedter Straße mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte er in einen Graben. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei mehreren Unfällen am 1. Mai sind Motorradfahrer in Syke und Bruchhausen-Vilsen gestürzt. Zwei Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Zwei Stunden später, gegen 16:10 Uhr, geriet ein 35-jähriger in Bruchhausen-Vilsen auf der Homfelder Chaussee, mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Auch er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Fast zeitgleich – um 16:15 Uhr – spielte sich ein ähnliches Szenario in Syke ab. Ein 16-Jähriger verlor auf der Leerßer Straße in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und fiel in den Seitenraum der Fahrbahn. Der Jugendliche verletzte sich dabei jedoch glücklicherweise nur leicht.

Autounfall in Sulingen: 47-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht

Im Südkreis, genauer in Sulingen, ist derweil am Montagabend ein 47-jähriger Mann bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Gegen 22 Uhr übersah ein 61-jähriger Autofahrer auf der Galtener Straße den Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten schätzen den Schaden auf etwa 5000 Euro.