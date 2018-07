Motocross-Narren unter sich

Spezialtraining für Nachwuchsfahrer

+ © bt Wenn die Fahrer die Kurven richtig nehmen und Geschwindigkeit aufbauen, können sie teilweise meterhoch springen. © bt

Osterholz - Von Heiner Büntemeyer. Der Rennzirkus um den VFM-ADAC-Motocross-Niedersachsen-Cup hat am Wochenende eine Pause eingelegt. Unter dem Motto „Jugend trainiert Jugend“ boten stattdessen Jascha Berg aus Felde und Nico Koch aus Braunschweig auf dem Hillmannring in Osterholz jungen Nachwuchsfahrern ein Spezialtraining an. Beide sind inzwischen mit internationaler Lizenz am Start – vor wenigen Jahren fuhren sie selbst noch in Jugendklassen.