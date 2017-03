Mosaikschule Delmenhorst räumt doppelt ab

Syke - Natürlich, gewinnen will jeder, der an einem sportlichen Wettbewerb teilnimmt. Doch mindestens genau so wichtig war beim Fußballturnier für Förderschulen der Erlenschule Syke gestern die gute Stimmung in der Olympia Halle.

„Es war eine runde Sache“, freute sich Peter Meyer von der Lebenshilfe am Nachmittag über eine gelungene Hallenturnier-Premiere mit durchweg fairen Spielen. Jede Menge Grund zur Freude hatte auch die Mosaikschule Delmenhorst, die gleich mit zwei Teams aufs Treppchen kletterte.

Teams aus Hannover und Osnabrück vertreten

Die erste Mannschaft setzte sich im Finale deutlich mit 5:0 gegen Heimstatt Clemens August durch, die zweite Mannschaft sicherte sich Platz drei. Die drei Besten erhielten Pokale, alle anderen Teams Medaillen, die die Firma Rathkamp gestiftet hatte. Insgesamt nahmen acht Teams aus Syke, Hoya, Delmenhorst, Neuenkirchen, Osnabrück, Brake und Hannover teil und zeigten den Zuschauern spannende Spiele, wie Meyer berichtet. Das Level der aus 9- bis 17-jährigen Schülern bestehenden Teams sei ziemlich hoch gewesen.

In den Pausen war die sportliche Rivalität schnell vergessen. „Die Spieler haben sich untereinander sehr nett unterhalten und Freundschaften geschlossen“, freut sich Meyer. Auch auf den gut gefüllten Zuschauerrängen sei die Stimmung bestens gewesen. „Die Schüler hatten Plakate gebastelt und feuerten ihre Mannschaft kräftig an.“

Das erste Hallenturnier der Erlenschule wird wohl nicht das letzte gewesen sein. Die Resonanz sei so gut gewesen, dass man bereits über eine Neuauflage im nächsten Jahr nachdenke, so Peter Meyer. Das DRK war während des Turniers für die Sicherheit von Spielern und Zuschauern da.

mer