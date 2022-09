Autofahrer aufgepasst: Sperrung der B6 in Syke ab Montag

Von: Marc Lentvogt

Die B6 in Syke wird nahe der Einmündung zum Hachepark gesperrt. © NLSTBV-NI

Kurzfristig hat die Landesbehörde entschieden, die B6 in Syke auf 200 Metern Länge zu sanieren. Dort ist für mehrere Wochen ein Umweg nötig.

Syke – Die Bundesstraße 6 wird in Syke am Montag voll gesperrt. Betroffen ist nach Angaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ein etwa 200 Meter langes Teilstück im Bereich der Einmündung zur Straße Hachepark. Aus dem Norden kommend ist an der Kreuzung B 6/Am Feuerwehrturm Schluss. Aus Richtung Süden kommend, kann noch in die Hermannstraße eingebogen werden, zeigt eine Grafik der Behörde.

Der Grund für die Sperrung ist eine Fahrbahnsanierung, die voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein soll. Die Behörde beobachte den Zustand der Straßen, im entsprechenden Bereich hätten sich nun Risse gebildet, bei denen verhindert werden soll, dass in der kalten Jahreszeit Wasser eindringt, gefriert und die Oberfläche aufplatzen lässt, heißt es auf Nachfrage der Kreiszeitung.

Ende der B6-Arbeiten für Mitte Oktober geplant

Autofahrer, die aus Richtung Nienburg nach Syke kommen, werden ab der sogenannten Kafu-Kreuzung über die Waldstraße auf die Landesstraße 333 umgeleitet. Über die K122 (Krusenberg) werden sie in Barrien zurück auf die B6 geführt. Wer aus Richtung Bremen kommt, kann der B6 bis zur Nordumgehung (L 340) folgen. Über die Straße Auf der Heide führt die Umleitung zur L333, sodass Autofahrer an der Kafu-Kreuzung wieder auf die B6 in Richtung Süden abbiegen können. Für Anlieger ist die B6 jeweils bis zur Baustelle frei.

Umleitungen führen vom Norden kommend über die Ortsumgehung und vorbei am Schulzentrum sowie vom Süden kommend über die Wandstraße und die L333. © Stadt Syke

Witterungsbedingte Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden, betont die Behörde.