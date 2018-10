„Monsieur Claude und seine Töchter“ präsentiert im Syker Theater seine ganz eigene Globalisierung

Integration mit Komik und Beschneidung

+ © Husmann In „Monsieur Claude und seine Töchter“ bringen die Schwiegersöhne viele verschiedene Kulturen in die Familie. © Husmann

Syke - Von Ilse-Marie Voges. Mit der Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ (dem gleichnamigen Kinohit von Philippe de Chauveron und Guy Laurent) hat eine Produktion der Gemeinschaft „a.gon Theater München“ am Freitagabend im Syker Theater gastiert. Das Theater knüpfte an eine heitere, unterhaltsame Geschichte an, die durchaus in einer Familie vorkommen kann – wenn man denn vier Töchter hat, wenn man Toleranz gelernt hat. Schwierig, wenn die Bereitschaft zum Verstehen fehlt. Monseur Claude bietet ein breites Spektrum an Komik.