BBS Syke erhält Geld für neue Technik

Syke/Sulingen – Es besteht Modernisierungsbedarf: Das hatte Horst Burkhardt, Direktor der BBS Europaschule Syke, dem Schulausschuss schon vor fünf Jahren erklärt. Eine bauliche Lösung gibt es zwar, aber es fehlt an zeitgemäßer Ausstattung. Nun soll die Schule, Ausbildungspartner für Handwerk und Wirtschaft, 1,65 Millionen Euro Sondermittel erhalten – verteilt auf drei Jahre.

Das empfahl der Schulausschuss unter der Leitung von Dietrich Struthoff (CDU) bei seiner Sitzung in der Lindenschule Sulingen. „Ein bisschen Bauchschmerzen haben wir schon“, so Dieter Engelbart (CDU) angesichts der Summe. Auf seine Nachfrage erläuterte Horst Burkhardt, dass die BBS Syke wegen veralteter Ausstattung bestimmte Ausbildungsschritte nicht anbieten könne: „Es gehen deshalb schon Schüler nach Bremen.“ In der Technik, mit der Handwerksbetriebe heute arbeiten, hinke die Berufsschule hinterher. Der Gabelstapler in der Bautechnik zum Beispiel sei bereits 25 Jahre alt – und nur, weil bei notwendigen Überprüfungen ein Auge zugedrückt werde, dürfe er noch im Einsatz sein.

Für die SPD-Fraktion kündigte Peter Jahnke an, der Bereitstellung von Sondermitteln zuzustimmen. „Es ist viel Geld“, gab Elke Oehlmann (Grüne) zu bedenken – und kündigte mit Hinweis auf die Schwerpunktbildung an den Berufsschulen, die der Landkreis ja vorgenommen habe, ihre Zustimmung an. Grundsätzlich stimmte auch Hans-Werner Schwarz (FDP) zu, betonte aber: „Das war ein richtiger Schluck aus der Pulle.“ Bedenken müsse man aber auch, so Dietrich Struthoff, was der Landkreis am Berufsbildungszentrum Diepholz und an dessen Dependance in Sulingen investiert habe.

„Es hat keinen Sinn, dass Schüler auf veralteten Maschinen lernen – und die Betriebsinhaber lachen sich tot“, kündigte Hermann Schröder für die FWG-Fraktion Zustimmung zu den Sondermitteln an. Eigentlich müsse es doch umgekehrt sein – und die Berufsschule über die neueste Technik verfügen. Das, so glaubte Horst Burkhardt, „werden wir nie schaffen, aber wir müssen nicht 25 Jahre hinterherhinken“.

Dieter Engelbart erinnerte an die Möglichkeit, dass Firmen den Berufsschulen ja Maschinen zur Verfügung stellen könnten. Einstimmig empfahl der Schulausschuss, der BBS im Haushaltsjahr 2020 Sondermittel von 840 000 Euro zu gewähren – und 500 000 Euro sowie 310 000 Euro in die Investitionspläne für 2021 sowie 2022 aufzunehmen.

Bildung in Zahlen

27,2 Millionen Euro gibt der Landkreis Diepholz für die Bildung aus, so Thorsten Abeling und Frank Hülskämper (Fachdienst Bildung) im Schulausschuss. 13,9 Millionen Euro (knapp 77 000 mehr als im Vorjahr) fließen davon in die Schulen. 12,6 Millionen Euro zahlt der Landkreis für den ÖPNV und die Schülerbeförderung – 460 000 Euro weniger als im Vorjahr, unter anderem wegen der Neuvergabe von Buslinien.